Letzten Sonntag begann die Reise des neuen Motorschiffs der BSG in Linz, Österreich, wo der Rumpf durch die Firma Öswag zusammengeschweisst wurde und die Aufbauten im Rohbau fertiggestellt wurden. Zwei Tieflader machten sich auf den Weg, wobei der eine den Rumpf transportierte und der andere die Aufbauten.

Den Rest des Schiffs, also Teile des Innenausbaus und die Führerkabine waren bereits tags zuvor am Bielersee eingetroffen. Der Weg führte vom Hersteller bis nach Weil am Rhein an die Schweizer Grenze. Ab da durfte der Schwertransport nur noch nachts auf dafür definierten Strassen fahren - kein einfaches Unterfangen, wie BSG-Direktor Thomas Mühlethaler berichtet.

Denn der Transport des 38 Tonnen schweren Rumpfs war insbesondere wegen der Breite von 5 Meter 40 und der Länge von 30 Metern nicht überall einfach. Auch machte das Wetter den Transporteuren einen gehörigen Strich durch die Rechnung: «Eine Nacht mussten wir vor dem Hauenstein ausharren, weil es geschneit hatte und wir mit Schnee nicht riskieren konnten, darüber zu fahren.» Dafür lief dann in der zweiten Nacht alles glatt: Der Transport führte vom Baselland durch den Kanton Solothurn und den Kanton Bern nach Nidau zum Barkenhafen, wo sich die Werft der BSG befindet. Donnerstag nachts um 2 Uhr kamen die Tieflader im Seeland an. Zur Feier – und weil es doch empfindlich kalt wurde in dieser Nacht – gab es zum nächtlichen Frühstück Rindersteaks vom improvisierten Grill.

Um 10 Uhr wurde dann der Rumpf vom Tieflader mit zwei grossen Kranwagen auf den Schlitten der Werft gehievt. In den nächsten Wochen wird nun das Schiff fertig zusammengebaut, die beiden Motoren eingebaut und und der Innenausbau fertiggestellt. Der Stapellauf ist für den 18. Mai geplant, wenn alles gut läuft. «Das ist wie beim Häuserbau: Jetzt kommt ein Spezialist nach dem anderen, und jetzt muss einfach alles klappen, damit wir rechtzeitig fertig werden», so Mühlethaler.