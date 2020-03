Auto und toter Lenker aus Aare geborgen – kein Hinweis auf Fremdverschulden

Am Freitagmittag entdeckten Taucher nördlich von Rüti bei Büren das Auto auf dem Grund der Aare. Das Auto habe mittels Sonargerät lokalisiert werden können, teilt die Kantonspolizei Solothurn mit. Am frühen Nachmittag wurde mit einem Abschleppwagen und einer Seilwinde der Versuch gestartet, das Fahrzeug zu bergen. Der erste Versuch misslang jedoch: Das Seil riss. Im zweiten Anlauf klappte die Bergung dann. Gegen 15 Uhr war das Fahrzeug an der Wasseroberfläche.

Ebenfalls geborgen werden konnte der Fahrzeuglenker, welcher sich im Auto befand. «Für ihn kam jede Hilfe zu spät», schreibt die Polizei. Hergang und Umstände bilden Gegenstand weiterer Abklärungen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut Polizei derzeit nicht vor. Weitere Auskünfte sind aus Rücksicht auf den Persönlichkeitsschutz nicht möglich.

Die Strasse entlang der Aare wurde während der Bergungsarbeiten abgesperrt. Blicke von der Berner Seite auf das Auto werden durch das Polizeiboot «MS Biber» abgeschirmt.

Lange Suche

Damit endet eine stundenlange Suche, die am Donnerstagmittag begann. Um circa 10.45 Uhr hatte ein Passant der Kantonspolizei Solothurn gemeldet, dass ausserhalb von Staad ein Auto von einem Feldweg herkommend in die Aare gefahren und bald darauf abgesunken sei. Der Ort befindet sich zwischen dem Wiler Staad und dem Badeplatz westlich von Staad in Richtung Büren.

Die Polizei hatte sofort eine Suchaktion eingeleitet. Mehrere Patrouillen und ein Polizeiboot waren vor Ort. Zur Unterstützung wurde ein Helikopter der Rettungsflugwacht Rega sowie Polizeitaucher der Kantonspolizei Bern aufgeboten. Laut Polizei waren aber die Sichtverhältnisse zu schlecht, weshalb man den Helikoptereinsatz wieder abbrach.