Der Zug verlässt den Grenchenbergtunnel, die ersten Häuser Grenchens ziehen vorbei. Er rast an einer Hausfassade vorbei. Das war knapp! Höchstens zwei Meter lagen zwischen Zug und Haus. In einem der Fenster brannte Licht, war da nicht die Silhouette einer jungen Frau zu erkennen? «Nächster Halt, Grenchen Nord», erklingt die Stimme aus den Lautsprechern. Wer wohl in dem Haus lebt?

Eine Woche später ist der Bahnhof «Grenchen Nord» menschenleer, der Weg zum Haus führt an einem verlassenen Spielplatz vorbei. In einem der Schaufenster hat jemand alte Elektrogeräte aufgetürmt. «Natürlich können Sie vorbeikommen», hatte die Frau am anderen Ende des Telefons gesagt. «Es ist ja in der Tat etwas speziell, so nah an den Gleisen zu wohnen», fügte sie an.

Am Ende der Strasse erscheint die steinerne Bahnbrücke, in die Rundbögen hat man frech Garagen eingebaut. Die Gleise führen mitten durch die Stadt, so als hätten sie sich ihren Weg selbst gesucht. Dort in der Ecke steht es, das Haus an der Kirchstrasse 57. Eingeklemmt zwischen Strasse und Bahnbrücke, versucht es sich möglichst schmal zu machen. Wer hier wohnt, sollte wohl kein empfindliches Gehör haben.