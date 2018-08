Der tragische Absturz des historischen Flugzeuges Junkers Ju 52 mit 20 Todesopfern am vergangenen Samstag im Kanton Graubünden ist auch auf dem Flughafen Grenchen Gesprächsthema. Die Flugzeugmechaniker rätseln trotz grossem Vorsprung an Fachwissen über die Absturzursache: Pilotenfehler oder doch technische Ursache? - «Spekulieren bringt nichts», meint Pius Kaufmann. Er ist Spezialist in der Wartung historischer Flugzeuge bei der Firma Aerotec. «Der Absturz hat mich schockiert», sagt Kaufmann.

Man kennt sich in der Szene Das tragische Ereignis löse Betroffenheit aus. Man denke nicht nur an die Familien der Flugpassagiere, sondern auch an die Kollegen, welche wie er historische Flugzeuge warten und damit auch mitverantwortlich sind für die Sicherheit der Flugpassagiere. So kennt er auch die Kollegen der betroffenen Flugfirma, welche ihre historischen Ju-52 selber gewartet habe. Dass bei der Wartung geschlampt wurde, kann sich Kaufmann kaum vorstellen. Er weiss: «Die Situation ist sehr belastend für einen Flugzeugmechaniker. Denn auch wenn man noch so gewissenhaft arbeitet, kann man ja nie hundertprozentig ausschliessen, dass man etwas übersieht.» Belastende Ungewissheit Er kenne die Situation aus eigener Anschauung, denn dass ein Flugzeug eines Kunden verunglückt ist, habe er auch schon erleben müssen. «Zum Glück kommt so etwas nur selten vor, sonst würde ich wohl nicht mehr auf diesem Job arbeiteten.» Denn die Ungewissheit während der Flugunfall-Untersuchung sei für alle Involvierten eine grosse Belastung. Wenn die Unfall-Untersuchungsstelle Sust einen Bericht verfasst, ist Akribie angesagt. Die Wartungsfirmen, welche in der Regel die Dokumente für ihre Kunden aufbewahren, bekommen Besuch von den Behörden und müssen die Wartungs-Historie lückenlos dokumentieren.

Doch während es bei modernen Fliegern genaue Wartungsvorgaben der Hersteller gibt, die manchmal auch angepasst werden aufgrund von Schwachstellen, die sich mit den Jahren zeigen, ist dies bei Flugzeug-Veteranen oft nicht der Fall. Dies weil die Herstellerfirmen nicht mehr existieren. So auch bei der verunglückten Ju 52 mit Baujahr 1939. «Die Junkers Flugzeugwerke existieren schon lange nicht mehr», ruft Kaufmann in Erinnerung.