Fall Finanzausgleich: Der Regierung fehlen 3,5 Millionen - doch ist das auch der Schaden?

3,5 Millionen Franken entgehen dem Kanton Solothurn aus dem Finanzausgleich, weil er nicht die richtigen Zahlen zu den Ergänzungsleistungen liefern konnte. Das machte diese Zeitung am 14. Januar aufgrund des Prüfungsberichts der Eidgenössischen Finanzkontrolle über den Finanzausgleich 2020 zwischen Bund und Kantonen publik. Auch wenn die Höhe des Ausfalls in der Jahresrechnung vom Regierungsrat als erheblich beurteilt wird, geht er nicht von einem Schaden in der Grössenordnung aus.

Rückblende: Dem Kanton war es für das massgebliche Berechnungsjahr 2017 nicht gelungen, kumulierte Daten aus dem System der Ergänzungsleistungen (EL) für Familien zu liefern. Mit der Folge, dass sich der Armutsindikator zu Ungunsten des Kantons veränderte. Erstaunlich dabei: Alle anderen Kantone schafften das, was Solothurn trotz Kontakt mit dem Bundesamt für Statistik nicht hinbrachte. Weil sie über die entsprechende Infrastruktur verfügten.

Was war da schiefgelaufen? Am Tag nach der Publikation aus Bundesbern tönte es aus dem Solothurner Rathaus so: Das bis Ende 2017 von der Ausgleichskasse des Kantons Solothurn (AKSO) und ab Anfang 2018 vom Amt für soziale Sicherheit (ASO) geführte Ergänzungsleistungsdossier konnte zwar die Zahlen der Beziehenden beziehungsweise die laufenden Dossiers am Stichtag 31. Dezember 2017 ermitteln, nicht aber die erforderlichen Angaben zur EL für Familien. Ursache dafür: Die AKSO hatte die EL zuvor auf einem älteren IT-System verwaltet und mit Blick auf die Geschäftsübergabe nicht mehr in dieses investiert. Will heissen: Aus Kostengründen wurden bei der Datenmigration nur die für eine Weiterführung benötigten Informationen überspielt, ehe das System stillgelegt wurde.