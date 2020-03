Beitrag für Fossilien: Bau- und Justizdepartement unterzeichnet Vereinbarung mit Museen

Da es im Kanton Solothurn aber weder eine Universität noch ein ähnliches Institut gibt, welches diesen Auftrag innehat, übernahmen das Naturmuseum Solothurn und das Naturmuseum Olten die Aufgaben des Sammelns, Schützens, Inventarisieren und Zugänglichmachens von solchen Objekten.

Der Kanton leistete subsidiäre Leistungen für einzelne Arbeiten oder überraschend gefundene Fossilien. So gab es dann meist einen Beitrag nach Vorlage von Budget und Abrechnungen an das jeweilige Naturmuseum aus dem Natur- und Heimatschutzfonds oder – bei grösseren Beträgen – aus dem Lotteriefonds. Die beiden Naturmuseen, in denen die für den Kanton und teils schweiz- und gar weltweit einzigartigen Sammlungen aufbewahrt und unterhalten werden, gehören den Städten Olten und Solothurn. Sie alimentieren diese Häuser auch grösstenteils.

Wie die Fossilien-Sammlungen entstanden

Seit 2014 fanden nun Gespräche mit den Museumsleitern aus Olten, Peter Flückiger, und Solothurn, Thomas Briner, sowie dem Amt für Umwelt, dem damaligen Leiter Martin Würsten und Geologiefachmann Stephan Margreth statt. Es ging darum, eine Teil-Finanzierung auf Leistungsvereinbarungs­basis in die Wege zu leiten. «Es ist eine lange Geschichte», erinnert sich Thomas Briner. Er blickt zurück: «Unsere Solothurner Sammlung entstand ja ursprünglich aus privaten Sammlungen von Franz Joseph Hugi (1791–1855).

Zudem verfügte die Stadt Solothurn schon Anfang des 18. Jahrhunderts, dass die Steinbruchbetreiber verpflichtet seien, fossile Funde der Stadt zu übergeben. Heute besteht unser Sammlungsgut aus Funden von kantonalen Grabungen und aus der städtischen Sammlung, die vorher im heutigen Kunstmuseum untergebracht war.»

Äusserst wichtige Sammlungen

Ähnlich gewachsen ist die Sammlung des Naturmuseums Olten. «Unsere Sammlungsgeschichte reicht zurück bis in das Jahr 1872, dem Gründungsjahr des Naturmuseums Olten», erklärt Leiter Peter Flückiger. «Sie umfasst rund 7000 fossile Wirbeltiere, über 95 Prozent davon stammen aus der Umgebung von Olten, und rund 4000 Exemplare fossiler Wirbelloser. Letztere stellen einen repräsentativen Querschnitt durch die Wirbellosenfauna des Nordwestschweizer Juras dar.» So existieren im Kanton Solothurn in den beiden Städten zwei äusserst wichtige Sammlungen zu Fossilien und Mineralien des Kantons.

Dazu kommt: «Der Kanton Solothurn ist aufgrund seiner geografischen Lage am und im Jura reich an Fossilien wie Muscheln, Belemniten oder Ammoniten, sagt Martin Würsten. Tatsächlich gibt es in unserem Kanton Fundstellen von grosser Bedeutung. ­Erwähnt seien nur Saurierspuren in Lommiswil, das Jurameer.» Und Peter Flückiger ergänzt: «Im Kanton gibt es bedeutsame Geotope wie die Huppergrube Rickenbach oder die einstige Tongrube Fasiswald in Hägendorf. Die Aufbewahrung, Erforschung und Präsentation der dort gefundenen Fossilien ist eine wichtige Aufgabe. Funde aus dem oberen Kantonsteil gelangen in der Regel in das Naturmuseum Solothurn, jene aus dem unteren Kantonsteil nach Olten», so Flückiger.