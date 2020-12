2020 gab es kaum ein Dorf im Wasseramt ohne Baustellen – ein Grossteil der Arbeiten sind mittlerweile erledigt

2020 wurde in der Region viel gebaut. Kaum ein Dorf im Wasseramt, in dem nicht orangefarbene Umleitungsschilder aufgestellt waren. Die gute Nachricht: Ein grosser Teil dieser Baustellen ist in der Zwischenzeit abgeschlossen. Seit Anfang Dezember kann der Kreuzplatz in Derendingen normal befahren werden, und auch die Sperrung der Bahnhofstrasse, die auf grossen Widerstand stiess, ist aufgehoben. Luterbach war zeitweise fast nicht zu erreichen – von allen Seiten gab es Sperrungen und Einbahnen.

Schon im Oktober konnte die neue Brücke über die Emme in Richtung Zuchwil dem Verkehr übergeben werden. Auch die Baustelle beim Knoten Riedholz hatte Auswirkungen auf eine ganze Region. Termingerecht wurden die Arbeiten Anfang Dezember fertig. Erst knapp in der Hälfte sind die Arbeiten zwischen Kriegstetten und Halten. Mit dem Ersatz der Oeschbrücke wird es dort nochmals eng. Dafür ist die Hauptstrasse in Horriwil saniert, und so kann das äussere Wasseramt wieder besser erreicht werden.