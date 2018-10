Viel deutlicher hätte er seine Worte nicht wählen können. «Die Vorwürfe stimmen absolut nicht und sind völlig absurd», sagte Oscar J. Schwenk, Verwaltungsratspräsident der Pilatus Flugzeugwerke AG, der «Zentralschweiz am Sonntag». Schwenk: «Pilatus hat alles richtig gemacht.»

Er kontert damit den Vorwurf, wonach Pilatus es unterliess, für Supportverträge mit der saudischen Luftwaffe eine Bewilligung der Behörden einzuholen. Die Verträge betreffen die 55 PC-21-Flugzeuge von Pilatus, die in der saudischen Hauptstadt Riad stationiert sind. Pilatus müsse kaputte Teile auswechseln und Verschleissteile wie Sauerstoffmasken ersetzen, so Schwenk. Zwölf Angestellte arbeiten vor Ort. Laut Experten handelt es sich um einen Auftrag in zweistelliger Millionenhöhe.

Ob dieser Auftrag mit dem Gesetz in Konflikt steht und deshalb verboten gehört, klärt das Aussendepartement derzeit ab. Es hat am Freitag die Meldung des «Tages-Anzeigers» bestätigt, wonach gegen Pilatus ein Verfahren läuft. Der Grund: Das EDA sei erst «vor kurzem aufgrund eigener Abklärungen» über die Tätigkeiten von Pilatus in Saudi-Arabien informiert worden.