Zum Zustand der zwei betroffenen Personen konnte eine Sprecherin der Kantonspolizei Bern auf Anfrage keine weiteren Angaben machen. Sie bestätigte aber die Angaben im "Blick".

So seien neben der Kantonspolizei Bern Helikopter der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega), der Air Glacier, der Swiss Helikopter und der Alpine Rettung Schweiz im Einsatz. Der Einsatz sei unter anderem auch so umfassend, weil zur Zeit viele Leute in dieser Region am Wandern seien.