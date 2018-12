Kopfverletzungen erlitt ein 54-Jähriger, als er gegen 23.30 Uhr in Emmenbrücke auf dem Fussgängerstreifen bei der Bushaltestelle Gersag von einem Auto erfasst wurde, wie die Luzerner Polizei am Samstag mitteilte. Am Steuer sass eine 72-jährige Lenkerin, die vom Sonnenplatz her kommend auf der Gersagstrasse unterwegs war.

Ausserhalb des Fussgängerstreifens fuhr eine 40-jährige Lenkerin gegen 6.25 Uhr an der Baselstrasse in Luzern einen 32-jährigen Mann an. Sie war vom Kreuzstutz her Richtung Kasernenplatz unterwegs, als es auf der Höhe der Bahnunterführung zum Unfall kam. Beide Unfallhergänge sind Gegenstand laufender Untersuchungen.