«Zutiefst bedauernswerter Zustand»: Deutsche FDP will der Schweiz helfen, die Beziehungen zur EU zu verbessern

Es steht nicht zum Besten im Verhältnis zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Während die EU endlich Fortschritte beim Rahmenabkommen erwartet, zögert die Schweiz. Vor einem Jahr ist der Streit eskaliert: Die EU verlängerte die Börsenäquivalenz für die Schweiz nicht mehr.

In der vertrackten Situation erhält die Schweiz nun in Berlin Schützenhilfe. Die deutsche FDP setzt sich für das Nachbarland ein. Die Fraktion hat im Bundestag eine Kleine Anfrage an die Regierung eingereicht. 36 Abgeordnete haben sie unterzeichnet; nicht weniger als 18 Fragen stellen sie. Die Themen: die Folgen der fehlenden Börsenäquivalenz (etwa für deutsche Anleger). Aber auch generell die Beziehungen EU-Schweiz.

Dabei taucht die Frage auf, ob Deutschland die Schweiz nicht unterstützen könne. Erstunterzeichner der Anfrage ist FDP-Finanzexperte Markus Herbrand. Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Schweiz seien kulturell, historisch und wirtschaftlich sehr eng, sagt der Abgeordnete aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen. «Ich erwarte daher, dass die Bundesregierung ihre diplomatischen Möglichkeiten ausschöpft und sich deeskalierend einbringt.» Herbrand weiter: