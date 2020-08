Zusätzliche Wildhüter: Nach Coronasommer will Bern mehr Kontrollen in Naturschutzgebieten

(wap) Illegale Feuerstellen, wildes Campieren, laute Musik und Littering: In den Berner Naturschutzgebieten gibt es vermehrt Verstösse gegen die Schutzbestimmungen. Nun reagiert die Berner Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion. Das Wildhütercorps von aktuell 25 Personen werde aufgestockt, meldete sie am Montag. Die drei zusätzlichen Stellen würden teilweise aus Geldern des Bundes finanziert. Dies sei von verschiedener Seite her gefordert worden. Im Sommer habe sich der Besucherdruck wegen der Coronapandemie noch einmal erhöht. Betroffen seien etwa das Augstmatthorn und die Entstlenalp im Berner Oberland, die Combe Grède im Jura oder das Ufer des Bielersees, teilt der Kanton mit.