Zurück in den Lockdown: Weshalb der Bundesrat diesen Schritt für nötig hält – und was er konkret beinhaltet

Es dürfen sich nur noch fünf Personen treffen – privat und im öffentlichen Raum, Kinder mit eingerechnet. Das heisst: Treffen von Familien sind verboten. Das gilt auch für den sonntäglichen Spaziergang. Die Leute müssen wenn möglich im Homeoffice arbeiten. Ist mehr als eine Person in einem Büro, gilt auch bei genügend Abstand Maskenpflicht.

Hauptziel des Bundesrates ist: Kontakte und Ansteckungen minimieren. Die Leute sollen sich so wenig wie möglich treffen. Deshalb werden nicht nur die bisherigen Massnahmen wie die Schliessung von Restaurants und Fitnesscentern bis Ende Februar verlängert. Geschlossen werden ab Montag, 18. Januar, die Läden, ausser bei notwendigen Gütern.

Berset betonte, dass die Schweiz einen Vorsprung von ein paar Wochen habe, weil sie sich am selben Punkt befinde wie Grossbritannien Anfang Dezember. Deshalb gelte es, nun einzugreifen und eine dritte Welle zu verhindern.

Das hat die Regierung in der Vergangenheit oft getan. Doch dieses Mal ist sie zum Schluss gekommen, dass das keine Option ist – ein Ausdruck davon, für wie gefährlich der Bundesrat die Situation hält. Er agiert nun, statt zu reagieren. Berset sagte, die Ausbreitung der ansteckenderen Mutation sei ein «Gamechanger», und man müsse nun eingreifen, um das Schlimmste zu verhindern: eine Explosion der Fallzahlen, wie sie etwa in Grossbritannien oder Irland zu beobachten ist.

Gesundheitsminister Alain Berset sprach von schlechten Neuigkeiten, die der Bundesrat am Tag der Entscheidung erhalten habe. Demnach verbreiten sich die um 50 bis 70 Prozent ansteckenderen Mutationen rasant in der Schweiz. Mit den bestehenden Massnahmen droht laut Berset eine Verdoppelung der Fallzahlen jede Woche.

Zum einen ist die Zahl der Neuinfektionen in den Augen des Bundesrats nach wie vor zu hoch, der Trend nicht eindeutig. Zum anderen – und das ist viel wichtiger – bereitet ihm die Ausbreitung der zwei neuen Virusmutationen grosse Sorgen.

Wenn schon, dann müsse es einen Online-Präsenzunterricht geben, sagte der Zürcher Regierungsrat Ernst Stocker als Vertreter der Kantone gestern vor den Medien. Derzeit finden in der Erziehungsdirektorenkonferenz Diskussionen statt, der Bundesrat hat sie aufgefordert, Stellung zu nehmen. Der Gesundheitsminister sagte:

Die Schulen sind Sache der Kantone. Sie müssen entscheiden, was gilt. Nach wie vor gibt es Hemmungen, Schulen zu schliessen und auf Fernunterricht umzustellen. Dabei würden nicht nur Kinder aus bildungsfernen Familien verlieren, heisst es. Gesundheitsminister Alain Berset sagte, man habe im Herbst in der Westschweiz gesehen, dass die Ansteckungszahlen auch ohne Schulschliessungen gedrückt werden können.

Im öffentlichen Verkehr sind keine Massnahmen vorgesehen – in Bayern etwa müssen im ÖV Masken der Klasse FFP2 getragen werden. Und es dürfen auch mehr Branchen ihre Läden offen halten als im Frühling. Dass sich nur Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen, ist weiterhin nur eine Empfehlung – keine Vorschrift. Banken und Coiffeure bleiben geöffnet, Schulen ebenso.

Da müsse man sich die Frage von Schulschliessungen schon stellen. Man antworte in den kommenden Tagen dem Bundesrat, heisst es vonseiten der Erziehungsdirektorenkonferenz.

6. Der Bundesrat schliesst vieles – hilft er auch breiter?

Ja. Lange war, gerade von der Gastrobranche, auf Hilfe gewartet worden. Nun hat der Bundesrat angekündigt, wie er die Betriebe entschädigen will. Er passt dazu die Härtefallregelung an.

Es gibt À-fonds-perdu-Beiträge für die Firmen. Zudem haben alle Betriebe, die 40 Tage oder mehr geschlossen haben müssen, Anrecht auf Hilfe. Damit sind geschlossene Betriebe automatisch Härtefälle. Das Geld wird allerdings nicht überall gleich schnell kommen. Einige Kantone müssen noch ihre Gesetze anpassen.

7. Wenn die Lage so gefährlich ist: Weshalb gelten die Massnahmen erst ab Montag?

Bundesrat Berset befand, es gehe «bereits ziemlich rasch». Man müsse den Menschen aber Zeit geben, sich zu organisieren. Diese Zeit hat die Schweiz nach Ansicht des Bundesrats, da die Fallzahlen des mutierten Virus aktuell noch auf tiefem Niveau seien.

8. Wie kommen die Entscheide des Bundesrats an?

Für die Regierung gab es einiges an Lob – aber auch harsche Kritik. Die Schliessung der Non-Food-Läden sei für den Detailhandel ein schwerer Schlag, erklärte der Verband Swiss Retail Federation. Auch der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse äusserte sich skeptisch zu den Verschärfungen.

Von den Parteien zeigten sich SP, CVP, Grüne und GLP grundsätzlich zufrieden mit dem Bundesratsentscheid: Die Beschränkungen seien leider nötig, so der Tenor. Die FDP äusserte sich in ihrer Mitteilung nicht näher zu den Verschärfungen, sondern legte stattdessen den Fokus auf die Impfkampagne, die zu langsam vorankomme. Einzelne FDP-Exponenten äusserten sich aber kritisch: «Leider wurde erneut ein knallharter Lockdown beschlossen, dessen Wirkung in Nachbarstaaten mehr als fraglich ist», twitterte etwa Nationalrat Christian Wasserfallen.