Zur Rettung des Rahmenabkommens: Ein Nationalrat auf Friedensmission in Strassburg

Man muss lange suchen, bis man zum Raum SDM S-5 gelangt. Versteckt am Ende von langen Gängen in einem Nebengebäude des EU-Parlaments ­findet sich der unscheinbare ­Sitzungssaal. Auf der Tagesordnung angeschlagen:das jährliche Parlamentariertreffen zwischen der Schweiz und der EU. Es ist bereits das 32. seiner Art, was die langjährige Beziehungspflege zwischen den beiden Volksvertretungen verdeutlicht.

Aber dieses Mal ist es nicht wie bei den bisherigen Treffen: Am Ende stellen sich der Chef der Schweiz-Gruppe im EU-­Parlament, der CDU-Europa­abgeordnete Andreas Schwab, und der Leiter der Schweizer Delegation, FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann, vor die Presse und präsentieren eine gemeinsame Erklärung. Dazu ist es noch nie gekommen. Der Auftritt wurde auch seit Tagen angekündigt, damit alle anwesend sind, die so was interessieren könnte.

Konkret geht es um einen Tauschhandel: Das Schweizer Parlament sagt in der nächste Woche beginnenden Session Ja zur EU-Kohäsionsmilliarde, «ohne weitere Verzögerung». Dafür garantiert die EU ihrerseits, die Entscheidung zur Nichtverlängerung der Schweizer Börsenäquivalenz «zu überdenken».