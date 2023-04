Im Kanton Bern sind am Freitag innert 30 Minuten zwei Züge entgleist: einer in der Gemeinde Lüscherz, einer in Büren zum Hof. Insgesamt 15 Menschen wurden dabei verletzt. Am Samstag konnten beide Züge geborgen werden. Hier die Bergung des Zugs des Unternehmens Aare Seeland mobil, der in Lüscherz von den Gleisen kippte.