Der Zuger CVP-Ständerat Peter Hegglin (57) will in den Bundesrat. Der vierfache Familienvater aus Menzingen war jahrelang Finanzdirektor des Kantons Zug. Wir haben mit dem frischgebackenen Kandidaten gesprochen.

Peter Hegglin, was hat Sie dazu bewogen, für den Bundesrat zu kandidieren?

Die Kandidatur zum Bundesrat ist eine einmalige Chance, die ich ergreifen will. Ich habe die Entscheidung allerdings erst nach reiflicher Überlegung getroffen. Die Herausforderungen, die sich einem Bundesrat stellen, sind riesig – dessen bin ich mir bewusst. Man merkt den Magistraten teilweise auch physisch an, wie anstrengend ihr Amt ist. Aber ich bin zum Schluss gekommen, dass ich mich der Herausforderung stellen will. Ich habe die Energie, eine ungebrochene Gestaltungskraft und den Durchhaltewillen, die für dieses Amt nötig sind. Ausserdem bin ich im besten Alter.

Sind Sie nicht ein Aussenseiter?

Nein, überhaupt nicht. Ich habe bewiesen, dass ich es kann. Vom Gemeinderat über Kantonsrat, Regierungsrat und Ständerat habe ich alles durchgemacht. Die so genannte «Ochsentour» habe ich hinter mir. 15 Jahre lang war ich in der Exekutive, 15 Jahre lang in der Legislative. Mein einziges Handycap ist, dass ich keine Frau bin. Aber ich gehe davon aus, dass die CVP mit einem Zweierticket fahren wird, auf dem eine Frau und ein Mann vertreten sein werden. Aber natürlich will ich nicht zu viel versprechen. Gelaufen ist die Sache erst, wenn die Stimmzettel ausgezählt sind.