Verkehrskontrollen Badener Gstühl-Blitzer spült Millionen in die Stadtkasse: Die FDP will einen Teil für den Kanton abzweigen – warum die Regierung verzichtet

Mehr als 5,8 Millionen Franken hat der Rotlicht- und Tempoblitzer an der Gstühl-Kreuzung in Baden bisher in die Stadtkasse gespült. Die FDP-Fraktion im Grossen Rat fordert eine Aufteilung der Busseneinnahmen zwischen Kanton und Gemeinden – doch der Regierungsrat winkt ab.