Goldener Würfel sorgt nun auch in der Schweiz für Furore

New York, Venedig, Zürich – wo immer der «Castello Cube» auftaucht, zieht er etliche Bestaunende an. Während 12 Stunden steht er am Donnerstag nun auf der Ratshausbrücke. Wie die Reaktionen ausfallen und wie der Würfel aussieht, erfährst du im Video.