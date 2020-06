Zürcher Regierungspräsidentin fordert: Distanzregeln an Schulen sollen fallen, Bundesrat soll Regeln für alle vereinfachen

Fällt nun die 2-Meter-Regel zum Mindestabstand? Dürfen wir uns künftig bis zu 1,50 Meter nähern? Zumindest wird genau diese Frage am Freitagmorgen im Bundesrat diskutiert. Gesundheitsminister Alain Berset will den entsprechenden Antrag einbringen. Mehrere Quellen bestätigen einen Bericht des «Tages-Anzeigers».

So oder so wächst der Druck auf den Bundesrat, die Regeln anzupassen. Der schrittweise Ausstieg aus dem Lockdown hat in vielen Augen zu kleinteiligen Lösungen, Widersprüchen und Ungleichbehandlungen geführt. Klare Forderungen hat Silvia Steiner, Präsidentin des Zürcher Regierungsrates und der kantonalen Erziehungsdirektorenkonferenz. «Ich habe befürchtet, dass es kommt, wie es gekommen ist», sagt die Juristin im Gespräch. Seit Mitte März kritisiert sie den Fächer an Vorschriften. Am Donnerstag hat sie deshalb mit dem Zürcher Regierungsrat ihre Forderungen an den Bundesrat präsentiert. Steiner: