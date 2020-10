Zürcher Gesundheitsdirektorin: «Bund muss Schnelltests so rasch wie möglich empfehlen»

(dpo) Bei den neuen Corona-Schnelltests müsse es nun vorwärtsgehen, fordert Natalie Rickli: «Der Bund muss die Schnelltests so rasch wie möglich offiziell empfehlen. Da darf man keine Zeit mehr verlieren», sagt die Zürcher Gesundheitsdirektorin gegenüber dem Tages-Anzeiger am Freitag.

Diese Schnelltests würden gemäss Rickli einiges vereinfachen. Sie eigneten sich etwa für das Gesundheitspersonal, oder auch für Besucher in Alters- und Pflegeheimen. «Manche Spitäler setzen sie heute bereits ein», so Rickli. Der Kanton Zürich habe nun Offerten für solche Schnelltests eingeholt und werde ein Pandemielager an Schnelltests anlegen. «Es braucht jetzt aber die Unterstützung aus Bern», sagt die Zürcher Gesundheitsdirektorin.

Schnelltests werden noch validiert

Die Fluggesellschaften und Tourismusbranche setzen derzeit grosse Hoffnungen in die Corona-Schnelltests. Im Gegensatz zum herkömmlichen PCR-Coronatest versprechen diese ein viel schnelleres Testresultat. Allerdings sind die Schnelltests gemäss Oliver Nolte vom Zentrum für Labormedizin in St.Gallen nicht so exakt wie die herkömmlichen PCR-Tests.

Bundesrat Alain Berset besuchte am vergangenen Dienstag bei seinem Besuch im Kanton Zug ein Labor von Roche Diagnostics und informierte sich vor Ort über die Entwicklung eines Schnelltests. Laut dem Gesundheitsminister werde derzeit geprüft, wie die Schnelltests in die Teststrategie des Bundes integriert werden können. Zurzeit würden die Tests allerdings noch validiert.