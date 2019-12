Zu wenig Zeit im Lehrplan 21: Der Religionsunterricht verschwindet aus der Schule

Es kommt nicht oft vor, dass der Vatikan eine Warnung an Schweizer Schulen schickt. Als allerdings 2013 der umstrittene Lehrplan 21 in die Vernehmlassung ging, meldete sich Kardinal Kurt Koch aus Rom zu Wort. Er beklagte, dass statt Jesus alle Weltreligionen ins Zentrum des Unterrichts rückten. «Wenn sich Europa von den eigenen christlichen Wurzeln abschneidet, verliert es seine Identität», sagte er. «Das ist gefährlich.» Heute, sechs Jahre später, droht dem Religionsunterricht erneut ein Bedeutungsverlust – ein grösserer als damals. Der Glaube findet im dicht gefüllten Stundenplan kaum noch Platz. Seit der Einführung des Lehrplans 21 verschwindet der Religionsunterricht zunehmend aus den Klassenzimmern. Die Schlagzeilen, die in den vergangenen Monaten vielerorts zu lesen waren, gleichen sich: «Religion muss der Schule in Emmen fernbleiben», titelte die «Luzerner Zeitung». «Sparprogramm mit Folgen: Religion fliegt aus dem Unterricht», hiess es wiederum im Aargau. Fast wortgleich klang es im Kanton Schaffhausen. Und in Wil (SG) sorgte ein Verbot von Weihnachtslieder für Empörung. Weg vom Krippenspiel, hin zu Buddha und Mohammed. Das Muster ist fast überall das Gleiche: Die Religion verliert ihren Platz in den Schulen, zerdrückt von dichten Stundenplänen, geschwächt vom Mitgliederschwund einer sich abwendenden Gesellschaft. Das hat verschiedene Ursachen. Trotz der Intervention aus Rom – und der daraufhin wieder explizit im Lehrplan erwähnten christlichen Feste wie Weihnachten und Ostern – hat sich der Fokus klar zu allen Weltreligionen verschoben. Weg vom Krippenspiel und der Arche Noah, hin zu Buddha und Mohammed.

In Genf und Neuenburg sind Kirche und Schule konsequent getrennt. Auch in Zürich und Bern organisiert der Staat einen konfessionslosen Ethikunterricht. Kirchen müssen die Kinder ausserhalb der Schule auf Firmung und Konfirmation vorbereiten. Einige Berner Kirchgemeinden erhalten von den Schulbehörden nicht einmal mehr die Klassenlisten – wegen des Datenschutzes. Zwar werden in Kantonen wie St. Gallen die Landeskirchen noch bis in die Klassenzimmer geduldet. Doch das wird vermehrt zum Sonderfall.

