Angehörige kommen oft in eine schwierige Situation, wenn nach einem Todesfall die Frage aufkommt, was mit den Organen des Verstorbenen passieren soll. Denn vielmals ist dessen Wunsch nicht bekannt, ein Organspendeausweis wird nur in wenigen Fällen gefunden. Damit fällt der Entscheid darüber, ob die Organe entnommen werden sollen oder nicht, auf die Angehörigen zurück – was für diese sehr belastend sein kann. Und es kann dazu führen, dass jemand kein Organ erhält, obwohl der Verstorbene eigentlich damit einverstanden gewesen wäre. Darum hat die Stiftung Swisstransplant, welche die Organspenden hierzulande organisiert, vergangenen Oktober ein Online-Spenderegister (organspenderegister.ch) lanciert. Das Ziel: Möglichst viele Menschen sollen dort eintragen, ob sie im Ernstfall mit einer Organentnahme einverstanden wären oder nicht – und damit Sicherheit und Klarheit schaffen. Swisstransplant-Direktor Franz Immer sagte damals, das Ziel sei, dass sich bis Ende 2018 rund 100'000 Menschen registrieren.

Aktuelle Zahlen von Swisstransplant zeigen nun, dass dieses Ziel bei weitem nicht erreicht wurde: Am 25. Juli waren nur knapp 58'000 Personen registriert. Immer sagt es auf Anfrage ganz deutlich: «Wir hätten uns mehr erwünscht.» Für ihn ist immerhin bereits klar, wieso das digitale Sprenderegister hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. «Das Interesse ist zwar vorhanden, der Prozess vielen Leuten aber zu aufwendig», sagt Immler. Was er damit meint: Um die Registrierung abzuschliessen, muss heute ein Datenblatt ausgedruckt, unterschrieben und wieder eingescannt oder per Post an Swisstransplant geschickt werden. Zudem muss auch eine Kopie der ID oder des Passes hochgeladen oder mitgeschickt werden. Über 90 Prozent bricht Registrierung ab «Wir haben gemerkt, dass dieser Papierkram für viele eine zu grosse Hürde ist», sagt Immer. Über 90 Prozent der Personen, die den Registrierungsprozess auf der Internetplattform starteten, haben ihn laut dem Swisstransplant-Direktor nicht abgeschlossen. Darum hat die Stiftung in den letzten Monaten an einer neuen Version des noch nicht einmal ein Jahr alten Onlineregisters gearbeitet, die voraussichtlich im September lanciert wird. Immer ist zuversichtlich, dass diese auf mehr Zuspruch stossen wird: «Einfacher können wir es wirklich nicht mehr machen.»

Volksinitiative will einen Systemwechsel herbeiführen Über 1400 Patienten warten in der Schweiz im Moment auf ein Spenderorgan. Weil sie ein solches nicht rechtzeitig erhalten haben, sterben jedes Jahr rund 100 Menschen. Dabei wären laut Umfragen eigentlich über 80 Prozent der Bevölkerung bereit, Organe zu spenden. Nur ist dieser Entscheid in den seltensten Fällen dokumentiert. Deshalb strebt eine Volksinitiative, die im März eingereicht wurde, einen Systemwechsel an. Demnach wäre künftig Organspender, wer sich nicht explizit dagegen ausgesprochen hat. Heute ist das umgekehrt: Organspender ist nur, wer sich explizit dafür ausgesprochen hat. Der Bundesrat unterstützt das Anliegen grundsätzlich, schlägt aber eine Gesetzesänderung vor, um gleichzeitig die Rechte der Angehörigen zu wahren. Diese sollen weiterhin den Willen der verstorbenen Person einbringen können. Der Bundesrat hat das Innendepartement Mitte Juni beauftragt, einen indirekten Gegenvorschlag auszuarbeiten.