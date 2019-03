Wer dem emsigen Schneetreiben in der Deutschschweiz entfliehen will, kann dies nicht im Tessin tun - zumindest nicht via Gotthardtunnel. Die Autobahn A2 ist zwischen Amsteg und dem Tunnel gesperrt. Die Fahrbahn ist komplett mit Schnee überdeckt, Räumungsfahrzeuge sind im Einsatz.

Der vorübergehende Wintereinbruch hält die Alpennordseite derzeit in Atem. Nach dem stürmischen Wochenende ist es in weiten Teilen des Flachlands zu teils heftigen Schneefällen gekommen.