Gerichtsbarkeit Militärjustiz widerspricht Zoll: Zuständigkeit muss im Einzelfall geprüft werden Der Zollumbau läuft auf Hochtouren. Die Gesetze fehlen allerdings noch – und das hat Folgen.

Wann ist die Militärjustiz zuständig? Unklare Rechtslage beim Zoll. GIAN EHRENZELLER

Beim Schweizer Zoll, neu Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) genannt, ist die Verunsicherung in vielerlei Hinsicht weiterhin gross. Eine davon: Die Berufsbilder Zöllner und Grenzwächter verschmelzen. Das Grenzwachtkorps geht zusammen mit bisher zivilen Teilen des Zolls im Direktionsbereich «Operationen» auf. Zollangestellte fragen sich nun, ob sie wie bisher die Grenzwächter der Militärjustiz unterstehen oder weiterhin dem zivilen Strafgesetzbuch.

Auf entsprechende Fragen der SP-Nationalrätinnen Sarah Wyss (Präsidentin Zollgewerkschaft Garanto) und Barbara Gysi (Präsidentin Bundespersonal) antwortete das für den Zoll zuständige Finanzdepartement (EFD) am letzten Montag mit zwei mageren Sätzen: «Die als Zollfachleute ausgebildeten Mitarbeitenden unterstehen weiterhin der zivilen Gerichtsbarkeit. Für sie gibt es keine Änderungen.»

Auf eine Frage von Regula Rytz (Grüne) hielt das EFD zudem fest, dass die «rein organisatorische Zusammenführung der Einheiten Zoll und Grenzwachtkorps in den Direktionsbereich Operationen (…) keine Auswirkungen auf die strafrechtliche Unterstellung der Mitarbeitenden» habe.

Militärjustiz: «Müssen jeden Einzelfall prüfen»

So klar und einfach, wie EFD und Zoll glauben machen wollen, ist die Sache allerdingsnicht nicht. In einem Verfahren gegen einen Grenzwächter, der mehrere Schüsse auf ein Fahrzeug abgegeben hatte, stellte das Militärkassationsgericht letztes Jahr fest: «Für die Zuständigkeit der Militärjustiz ist bei der gegenwärtigen Gesetzeslage an jene Funktionen anzuknüpfen, die unter den gesetzlichen Begriff des Grenzwachtkorps nach Art. 3 Abs. 1 Ziff. 6 Militärstrafgesetz fallen. Amtsinterne Reorganisationen und Umbenennungen vermögen die von Gesetz- und Verordnungsgeber geschaffenen Zuständigkeiten so lange nicht zu ändern, als nicht ein modifiziertes Gesetz in Kraft getreten ist.»

Was das für die Mitarbeitenden des von Direktor Christian Bock persönlich geleiteten Bereichs Operationen heisst, sagt Georg Fritz, Mediensprecher der Militärjustiz: «Wir müssen in jedem Einzelfall prüfen, ob das Militärstrafgesetz zum Zug kommt oder nicht. Wenn die betroffene Person zum fraglichen Zeitpunkt Grenzwacht-Aufgaben ausführte, dann ist die Militärjustiz zuständig.» Es ist also nicht mehr so, dass nur unter die Militärgerichtsbarkeit fällt, wer mit «Grenzwache» angeschrieben ist. Auf die konkrete Tätigkeit kommt es an.

Für Betroffene kann die Zuständigkeit entscheidend sein

So sah es Ende 2021 auch das Bundesstrafgericht, das in einem Zuständigkeitsstreit überprüfte, ob zwei Zoll-Angestellte «aufgrund der aktuellen Aktenlage» als Angehörige des Grenzwachtkorps zu gelten hatten oder nicht. Weiterer Zuständigkeitsstreit scheint wegen der unklaren Lage programmiert.

Für Betroffene kann es entscheidend sein, mit welcher Strafjustiz sie es zu tun bekommen. So kann die Militärjustiz leichte Fälle disziplinarisch bestrafen, ohne Strafregistereintrag. Zudem funktioniert sie nach dem Unmittelbarkeitsprinzip (wie früher die Geschworenengerichte), die Beweise werden an der Hauptverhandlung selbst erhoben.

Die unklare Lage um die zuständige Justiz entstand, weil der Zollumbau in vollem Gang ist, das zugehörige neue Zollgesetz aber fehlt. So ist das Grenzwachtkorps im Bereich Operationen unter Direktor Bock aufgegangen, einen eigenen Kommandanten hat es nicht mehr. Laut BAZG-Angaben vom Januar waren mehr als drei Viertel (in Vollzeitstellen: 3465 von insgesamt 4467) dem operativen Personal zuzuordnen. Die rechtlich unklare Situation wird anhalten, bis das umstrittene neue Zollgesetz in Kraft ist. Das dauert, der Bundesrat hat die Botschaft kürzlich auf später im Jahr verschoben.