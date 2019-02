Eigentlich hätte er frei an dem Tag, an dem wir Stefan Holenstein in Zürich treffen. Trotzdem hat der Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft (SOG) einem Treffen zugestimmt, denn es gibt einige Dinge, die ihn beschäftigen im Moment. Da ist nicht nur die Kritik an seiner Organisation wegen ihres Neins zum neuen Waffenrecht, gegen die er sich wehren will. Ganz besonders viel Sorgen bereitet ihm die zunehmende Zahl der Zivildienstleistenden.

2019 ist das Jahr der Frau in der Armee: Die Schweiz hat ihre erste FA-18-Pilotin und ihre erste Verteidigungsministerin. Die SOG moniert schon länger, dass es zu wenig Frauen gebe in der Armee. Wie könnte Viola Amherd dies ändern?

Stefan Holenstein: Der Frauenanteil in der Armee verharrt tatsächlich seit Jahren auf bedenklich tiefem Niveau von unter einem Prozent. Wir sind europäisches Schlusslicht. Wir können nicht eine Milizarmee haben, bei der die Hälfte der Bevölkerung nicht eingebunden ist. Gerade in Spezialistenfunktionen sind Frauen sehr gefragt. Dass nun erstmals eine Frau das Verteidigungsdepartement führt, könnte einen positiven Effekt haben. Doch das reicht nicht, es braucht konkrete Massnahmen. Für uns ist klar: Vergangenes Jahr hat man eine Chance verpasst, als man sich entschied, den Orientierungstag für Frauen nicht obligatorisch zu machen.