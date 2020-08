Zahl der Coronafälle sinkt leicht: 161 Neuansteckungen

(rwa) In den vergangenen 24 Stunden meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 161 neue Ansteckungen – an den beiden Vortagen waren es jeweils 181. In der vergangenen Woche hatten die Fallzahlen die 200-Marke geknackt, in dieser Woche bleiben sie somit weiter darunter.

Insgesamt haben sich in der Schweiz und in Liechtenstein 36'269 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Wie das BAG in seinem tägliche Bericht festhält, mussten acht Personen neu hospitalisiert werden. Das BAG meldet zudem drei neue Todesfälle. Bislang sind 1712 Menschen an den Folgen des Virus verstorben.

Derzeit befinden sich 1294 Personen in Isolation und zusätzlich 4027 Personen in Quarantäne. Das BAG erhebt zusätzlich diejenigen Personen, die sich nach der Einreise in die Schweiz in Quarantäne begeben mussten. Diese Zahl liegt neu bei 13'992.