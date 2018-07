Xhaka hat laut den Zeitungen aber nebst dem Schweizer Pass keinen anderen Pass - er hat also weder die albanische noch die kosovarische Staatsangehörigkeit. Das bestätigte Xhakas Berater, der Berner Anwalt André Gross, gegenüber den Zeitungen. Auch die albanische Botschaft in Bern führt keinen Granit Xhaka mit Jahrgang 1992 in ihrem Bürger-Register.

Zwar wurde Xhaka 2014 zum Ehrenbotschafter des Kosovos ernannt - diese Würde bringe aber keine Staatsbürgerschaft mit sich. Xhaka selber hatte sich jüngst als "aktuellen Doppelbürger" bezeichnet, wolle sich nun dazu aber nicht mehr äussern.

Spielsucht bei Jungen

Schweizer Suchtberatungsstellen sind laut der "NZZ am Sonntag" besorgt, weil viele junge Online-Spieler immer mehr dem Spielrausch verfallen. Die Game-Industrie flute zudem den Markt mit Spielen, die zunächst kostenfrei heruntergeladen werden könnten, dann aber zahlreiche Zukauf-Möglichkeiten böten.

Der Anteil solcher Spielformen habe in den vergangenen zwei Jahren um einen Drittel zugenommen. Die Zeitung verweist auf vergleichbare Zahlen in Deutschland, wo der Spielemarkt im Jahr 2017 bereits rund 3 Milliarden Euro umgesetzt hat und der Anteil von Spielen mit Zukauf-Struktur rund 15 Prozent betragen habe. Jugendliche seien bei dem Spielkonsum laut Experten besonders stark von einem Kontrollverlust betroffen und eine solche Spielsucht sei ein weltweit wachsendes Problem.

Laut der "NZZ am Sonntag" hat das Universitätsspital Basel in dieser Woche die erste Abteilung der Schweiz für Spielsüchtige eröffnet. Und über die Hälfte der zwölf Betten seien bereits belegt.

FDP-Nationalrat fordert Renten-Bonus

Der St. Galler FDP-Nationalrat Walter Müller will mit mehr Kreativität die AHV-Reform retten. Den Zeitungen "Ostschweiz am Sonntag" und "Zentralschweiz am Sonntag" sagte er, dass neue Ideen gefragt seien. "Wir sind nicht mehr im Stande, grosse Reformen umzusetzen. Wir müssen kreativer werden", betonte er.