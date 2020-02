Wurde bei der Unterschriftensammlung gegen den Vaterschaftsurlaub geschummelt?

Kritik an heutiger Rechtslage häuft sich

Unterschriften gegen Bezahlung zu sammeln, das ist in allen Kantonen der Schweiz, ausser in Genf, legal. Verboten ist hingegen, den Unterschreibenden einen direkten Vorteil zu versprechen. Wohl auch aufgrund der jüngsten Fälle um die Agentur Incop, in denen Passanten mutmasslich über den Inhalt der Vorlagen getäuscht wurden, wird vermehrt Kritik laut an der heutigen Gesetzeslage. Am Dienstag haben etwa die Grünen des Kantons Waadt bekannt gegeben, dass die Unterschriftensammlung gegen Bezahlung per Motion verbieten lassen wollen. Die Neuenburger SP will die Frage, ob bezahlte Sammelaktionen mit dem Recht auf freie Meinungsbildung überhaupt vereinbar seien, gar vom Bundesgericht klären lassen. Zudem wurde von Baptiste Hurni (SP) im Dezember letzten Jahres eine Motion im Nationalrat eingereicht. Hurni fordert, dass das Strafgesetzbuch geändert wird, um gegen Betrug bei Unterschriftensammlungen in Zukunft rechtlich vorgehen zu können.