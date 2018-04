Die Churer Feuerwehr, die nach der Alarmierung mit zwei Löschzügen ausgerückt war, brachte das Feuer am frühen Nachmittag rasch unter Kontrolle. Sie verhinderte zudem ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude in der Nähe, wie die Bündner Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Die Polizei nahm die Brandermittlung auf. Nähere Angaben über den entstanden Sachschaden konnte sie auf Anfrage nicht machen.