Wochenkommentar Die Macht der Bilder aus Butscha und was sie für unser Handeln bedeuten Russische Kriegsverbrechen haben die aktuelle Debatte um die Haltung des Westens emotionalisiert. Daran Forderungen nach Sanktionen zu knüpfen, birgt aber grosse Gefahren. Benjamin Rosch Drucken Teilen

Mit Entsetzen blickt der Westen auf die Ukraine. Im Bild EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Butscha. Efrem Lukatsky / AP

Die Bilder sind unerträglich. Wenn Leichen mit gefesselten Händen hinter dem Rücken in einem Strassengraben liegen, wenn ein kleines Kind neben dem Grab seiner Mutter weint, dann sind das nicht einfach Tote, nicht einfach zivile Opfer. Solche Bilder erzählen Geschichten und weil der Mensch ein geschichtenerzählendes Wesen ist, können ihn diese Schicksale kaum loslassen.

Es ist schwer zu sagen, ob diese Woche mehr Menschen gestorben sind, als damals, als die Russen die Krankenhäuser von Mariupol bombardierten. Schon da war klar, mit welchen unmenschlichen Methoden die Russen Krieg führen. Aushungern, Verminen, Beschuss von Kindergärten und Geburtskliniken. Doch zu sehen waren meist nur zerbombte Gebäude, kaum Tote. Das hat sich diese Woche mit den schrecklichen Bildern aus Butscha und Kramatorsk drastisch geändert. Das unermessliche Grauen des Krieges ist für alle sichtbar geworden.

Damit ist der Druck auf die Politik im Westen gestiegen, noch härtere Sanktionen zu ergreifen. Auch die Schweiz darf nicht abseits stehen: Oligarchen bestrafen, Rohstoffhandel erschweren, Gaslieferungen beenden. Doch nicht der Bilder wegen, denn sie bergen die Gefahr einer oberflächlichen Dynamik.

Bundespräsident Ignazio Cassis stand diese Woche harsch in der Kritik, das Wort Kriegsverbrechen nicht zu gebrauchen. Seine Amts- und Parteikollegin Karin Keller-Sutter erntete die Früchte der Entrüstung, indem sie sagte, es gäbe «klare Anzeichen» dafür.

Sprache ist diskussionslos wichtig. Russland führt einen Krieg und keine Spezialoperation. Und in der Ukraine finden Massaker statt und keine Geschehnisse. Keller-Sutter hat ihre Worte besser gewählt, auch wenn sie inhaltlich nichts mehr gesagt hat als Cassis. Gleichzeitig ist es absurd, wie sehr sich der Bundespräsident rechtfertigen muss, während Wirtschaftsminister Guy Parmelin nicht behelligt wird. Die Schweiz ist dermassen mit dem Wording beschäftigt, dass die Diskussion um weitere Sanktionen an ihm vorüberzieht.

Dass der Ruf nach härteren Massnahmen gegen Russland jetzt erfolgt, hat ebenfalls mit den dramatischen Bildern zu tun. Doch das Verknüpfen von Bildern mit Sanktionen ist heikel. Was, wenn plötzlich vermehrt Bilder ukrainischer Kriegsverbrechen auftauchen sollten? Bis jetzt sind Einzelfälle bekannt. Die «New York Times» hat ein Video verifiziert, in welchem ukrainische Söldner wehrlose russische Soldaten abschlachten. Einer davon hatte die Hände hinter dem Rücken verbunden.

Der Vorfall macht deutlich, wie riskant es ist, sich bei der Sanktionspolitik von den Bildern und den von ihnen ausgelösten Gefühlen leiten zu lassen. Denn Bilder zeigen immer nur einen Ausschnitt, nur eine Episode, eine Perspektive. Sollte es Putins Propaganda-Apparat gelingen, im Westen in relevanten Bevölkerungskreisen Zweifel zu säen, kann sich die Kraft der Bilder gegen die Ukraine, gegen den Westen selbst richten. Kommt die Gefahr der Abstumpfung hinzu, wie wir sie in anderen Konflikten sehen. Egal ob Jemen oder Mali, Äthiopien oder Moria: An einem bestimmten Punkt kulminiert unsere Betroffenheit – und dieser Punkt muss nicht zwingend mit dem grössten Leid übereinstimmen. Es droht die Gefahr, dass die westliche Gesellschaft Sanktionen nicht mehr mitträgt, wenn die Entrüstung nicht mehr steigerbar ist.

Bilder können Verbrechen dokumentierten und das Ausmass des Grauens sichtbar machen. Die Antwort auf die Kriegsverbrechen muss aber vordringlich die Strafverfolgung sein: Beweise sichern, Verfahren einleiten, Täter verfolgen. Sowohl bei den systematischen, massenhaften Taten der Russen, als auch bei den bekannten Fällen auf ukrainischer Seite.

Sanktionen hingegen sollen nicht als Ventil unserer Empörung dienen. Ihr Ziel ist es, Putin zu schwächen, um ein Ende des Schreckens herbeizuführen. Russland ist der Aggressor, der ein anderes Land überfallen hat und mit einem brutalen Angriffskrieg versehrt. Dieser Fakt wird sich nie umstossen lassen. Es ist ein andauernder Bruch des Völkerrechts. Das allein muss genügen, um Sanktionen gegen Putins Regime zu verschärfen - und beizubehalten.