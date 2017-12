Für Wobmann ist und bleibt die Burka ein «Frauengefängnis». Aber eben, eigentlich gehe es ihm ja um jegliche Verhüllung in der Öffentlichkeit.

Feri benennt es schliesslich: «Wir sind in einem Dilemma.» Denn auch sie ist mit dem Gegenvorschlag des Bundesrats nicht ganz einverstanden. «Aus frauenrechtlichen Gründen finde ich es nicht gut, dass eine Frau eine Burka trägt, aber dass man ein Verbot in die Verfassung schreiben will, finde ich auch nicht gut.» (smo)