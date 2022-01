Wirtschaftskriminalität Alt Bundesanwalt Lauber steigt bei privater Zuger Ermittlungsfirma ein Der über seine ominösen Geheimtreffen mit Fifa-Boss Infantino gestrauchelte Bundesanwalt wird Verwaltungsrat in einer verschwiegenen Firma, die Wirtschaftskriminalität bekämpft.

Michael Lauber 2019 im Bundeshaus in Bern. Anthony Anex / KEYSTONE

Der ehemalige Bundesanwalt Michael Lauber (57) hat ein neues Engagement. Laut Handelsregisterdaten ist er seit letztem Dezember Mitglied des Verwaltungsrats einer Zuger Firma namens IntegraQuest AG. Sie ist «insbesondere im Bereich Wirtschaftsforensik» tätig und bietet also Ermittlungen und Untersuchungen zur Aufdeckung von wirtschaftskriminellen Handlungen an.

Lauber hatte im Oktober 2020, kurz nach seinem nicht freiwilligen Abgang aus der Bundesanwaltschaft im Zug der Affäre um die Geheimtreffen mit Fifa-Chef Gianni Infantino im Berner «Schweizerhof», mit zwei Partnern eine eigene Beratungsfirma in Luzern gegründet.

Vermögen von wohlhabenden Familien schützen

Die Zuger IntegraQuest wurde im September 2020 im Handelsregister eingetragen, einziger Verwaltungsrat war zunächst Leo Alfons Müller aus Zürich. Zusammen mit Lauber ist, als Präsident, im Dezember ein ehemaliger Schweizer Partner der Beratungsfirma Deloitte in den Verwaltungsrat eingetreten. Der Forensikexperte hatte das Unternehmen Deloitte laut Medienberichten und unter einigem Getöse nach einer internen Untersuchung unter anderem wegen Mobbing verlassen müssen.

An der gleichen Zuger Adresse ist die Firma Family Assets Control AG domiziliert, die 2017 von Leo Müller gegründet wurde. Laut einem Eintrag auf Wikipedia handelt es bei Müller um einen langjährigen Wirtschaftsjournalisten, der unter anderem bei den Zeitschriften Cash und Bilanz arbeitete.

Die Family Assets Control konzentriert sich laut Webseite auf den «Schutz von Familienvermögen vor Fehlinvestments, Betrug und Veruntreuung». Die anvisierten Kunden sind «wohlhabende Familien und ihre Family Offices mit Investments in verschiedenen Anlageklassen und Weltregionen.»

Sehr wohlwollender Artikel über Lauber

Von Journalist Müller findet sich von Anfang 2017 ein sehr wohlwollender Artikel über den damaligen Bundesanwalt Lauber. «Bei den Petrobras-Ermittlungen wurde Bundesanwalt Michael Lauber zum wichtigen Partner für die Justiz in Brasilien und den USA. Schnell, effizient und international koordiniert erledigte er die Sache», schrieb er in der Handelszeitung. Lauber habe «den Hauptteil der Untersuchungen am 21. Dezember zusammen mit den amerikanischen und den brasilianischen Behörden per Strafbefehl gegen die beteiligten Unternehmen abgeschlossen – mit der höchsten Strafe, die je in einem Korruptionsfall gezahlt wurde. 3,5 Milliarden Dollar muss Odebrecht zahlen. 200 Millionen Dollar gehen in die Schweiz.»

In der Ode an den Lauber fehlte nur der Hinweis, dass er als Bundesanwalt nichts mit der operativen Untersuchung im Korruptionsverfahren Petrobras zu hatte. Das Verfahren wurde unter dem damaligen Chef Wirtschaftskriminalität Oliver Thormann geführt, der auch die Unterschriften leistete. Entscheidend war aber vor allem der Verfahrensleiter, Staatsanwalt Stefan Lenz. Er verliess die Bundesanwaltschaft Ende 2016 - aus Protest unter anderem gegen «Geringschätzung der Arbeit der Verfahrensleiter» unter Lauber.

Keine weiteren Auskünfte der Firma

Leo Müller von IntegraQuest beziehungsweise Family Assets Control gibt sich verschwiegen. Er will sich auf Anfrage nicht näher zur Rolle von alt Bundesanwalt Lauber äussern. Und auch nicht dazu, in welchen weiteren Geschäftsfeldern die Firma tätig ist. Er verweist auf den «aktuellen Handelsregisterauszug», in dem sich «alle öffentlich relevanten Informationen» befänden.

Gegen Lauber wie auch gegen Fifa-Chef Gianni Infantino wird immer noch im Zusammenhang mit den ominösen Geheimtreffen im Berner «Schweizerhof» ermittelt. An der Arbeit sind seit Anfang Jahr zwei ausserordentliche Bundesanwälte. Es geht um Verdacht auf Amtsmissbrauch, Verletzung des Amtsgeheimnisses und Begünstigung. Es gilt die Unschuldsvermutung.