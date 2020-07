Wirbel um Blochers Rente: Jetzt spricht der oberste Finanzaufseher Peter Hegglin

«Die FinDel soll klären, ob ein Bundesratsmitglied, das weniger als vier Jahre im Amt war, in Ausnahmefällen oder in einem besonderen Härtefall ein tieferes Ruhegehalt bekommen kann», sagt Hegglin. «Sonst gibt es keinerlei Bestimmungen zu dieser Frage.»

Blocher sichert der FinDel seine Mitarbeit zu

Christoph Blocher hat inzwischen Kontakt aufgenommen mit FinDel-Präsident Peter Hegglin, wie dieser bestätigt. «Herr Blocher hat mir zugesichert», sagt Hegglin, «dass er bereit sei, der FinDel alle notwendigen Unterlagen zur Begründung seines Anspruchs auf sein Ruhegehalt zur Verfügung zu stellen.»

Der Zufall will es, dass Peter Hegglin - inzwischen FinDel-Präsident - am 20.März 2019 ein Postulat einreichte an den Bundesrat mit der Bitte, einen Bericht vorzulegen zur Vorsorgeregelungen von Magistraten. Der Bericht sollte aufzeigen, wie die Ruhegehälter von Magistraten wie Bundesräten an das geltende Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) angepasst werden könnten.

Peter Hegglin will das System ändern

«Das Ruhegehalt für Magistratspersonen entstand, bevor es das BVG gab», sagt Hegglin. «Deshalb habe ich mich im Postulat für eine Kaderlösung gemäss BVG auch für Magistratspersonen ausgesprochen.»

Der Bundesrat lehnte das Postulat ab. «Der Gesetzgeber hat mit diesem System ein effektives und einfaches Instrument geschaffen», schrieb er. «Es ermöglicht den Magistratspersonen, frei von Interessenbindungen und Interessenkonflikten zu agieren, und trägt wesentlich zur Unabhängigkeit der Exekutive und der Judikative bei.»

Hegglin: «Normalen Steuerzahlern gegenüber nicht korrekt»

Hegglin hat seine Vorstellungen deswegen nicht geändert. Der Ständerat habe das Postulat «relativ knapp» abgelehnt, sagt er. «Die Zeit war noch nicht reif dafür. Vielleicht ist sie jetzt reif, um das System zu ändern.»

Hegglin betont heute noch: «Es ist gegenüber normalen Steuerzahlern nicht korrekt, wenn jemand in guten Kaderstellen Pensionskassengeld ansparen und dieses später als Bundesrat behalten kann – und dazu noch ein Ruhegehalt erhält.» Eine unüberhörbare Anspielung auf Christoph Blocher.

Die Staatspolitische Kommission wartet ab

Denkbar wäre auch, dass Blochers Ruhegehalt zum Thema wird für die Staatspolitische Kommission (SPK). Doch Andrea Caroni, Präsident der SPK des Ständerats, winkt - vorläufig - ab: «Zuerst soll nun die FinDel prüfen, ob sie in diesem konkreten Fall zuständig ist und wenn ja, wie sie inhaltlich entscheidet», sagt er.

Die staatspolitische Kommission sei eine Legislativkommission. «Wir sind definitiv nicht ein Gericht für den Einzelfall, sondern erarbeiten allgemeine Gesetze, die auch nicht rückwirkend gelten dürfen», sagt Caroni.

Nach dem FinDel-Entscheid könne die SPK das Thema traktandieren – denn es gehe um allgemeine Fragen für die Zukunft. Caronis Fragen: «Wer soll für den Entscheid zuständig sein? Wann greift die Verjährung? Wann ist Verzicht anzunehmen - reicht es, wenn ein Bundesratsmitglied den Medien ankündigt, er verzichte auf sein Ruhegehalt, oder braucht es ein formelles Schreiben an den Bundesrat?» n

Erkenne die SPK dann Handlungsbedarf, sagt Andrea Caroni, «können wir unsere Gesetze für die Zukunft verbessern».