Wirbel um Anti-WEF-Wanderung

Mehrere hundert Menschen auf dem Weg nach Davos, und unter ihnen vielleicht auch Greta Thunberg, die junge Frau, die in kurzer Zeit zur globalen Figur geworden ist: Kein Wunder, bereitet die geplante Anti-WEF-Wanderung den Bündner Behörden einiges Kopfzerbrechen. Letzte Woche hat die Organisation «Strike WEF» ein entsprechendes Gesuch eingereicht.

Die Aktivisten planen eine «Winterwanderung für Klimagerechtigkeit» von Landquart nach Davos. Aufbrechen wollen sie am kommenden Sonntag in Landquart. Dort ist zum Auftakt am selben Tag eine Klimademo geplant. Nach Zwischenhalten in Schiers und Klosters wollen die Organisatoren zum WEF-Auftakt am 21. Januar in Davos eintreffen, wo sie an einer Juso-Demonstration teilnehmen werden.

Das Problem zwischen Klosters und Davos

Diese haben die Bündner Behörden bereits bewilligt. Ob sie auch für die Winterwanderung grünes Licht geben, ist derzeit noch offen. Der Entscheid wird voraussichtlich morgen fallen. Man stehe dem Gesuch «grundsätzlich positiv» gegenüber, sagt André Kraske, Sprecher des WEF-Ausschusses der Bündner Regierung.

Allerdings gibt es eine gewichtige Einschränkung: die dritte Etappe von Klosters nach Davos bezeichnet Kraske als «nicht unproblematisch». Der Grund: Es besteht nur eine Verkehrsverbindung zwischen den beiden Orten. Das ist auf den ersten beiden Etappen anders; neben der National- führt auch eine Kantonalstrasse von Landquart nach Klosters. Es gibt also eine Ausweichmöglichkeit für den Demonstrantenzug, der plant, sich auf der Strasse fortzubewegen. Voraussichtlich werden mehrere hundert Personen mitmachen, sagt «Strike-WEF»-Sprecherin Mitra Tavakoli. Darauf lasse der aktuelle Stand der Anmeldungen schliessen.