Zudem wehrte sich das kantonale Gleichstellungsbüro gegen diese Regelung, weil sie berufstätige Mütter benachteiligte. Diese waren in erster Linie für die Kinderbetreuung zuständig und mussten an hitzefreien Nachmittagen dementsprechend freinehmen, eine Betreuung suchen oder die Kinder sich selbst überlassen.

Es gibt einen weiteren Grund, wie Bernard Gertsch, Präsident des Verbandes Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz ausführt: «Früher waren Mütter mehr zu Hause. Heute arbeiten meistens beide Elternteile.»

In Anpassung an diese gesellschaftliche Veränderung wurden in den Schulen der meisten Kantone Blockzeiten eingeführt. Gertsch: «Während diesen Zeiten haben die Schulen eine Betreuungspflicht, der sie nachkommen müssen. In manchen Kantonen ist das der Vormittag, zum Beispiel von 8 bis 11.30 Uhr, in anderen gehört auch der Nachmittag dazu.» Wegen dieser Pflicht können Schulen ihren Kindern nicht ohne weiteres frei geben.

Lehrpersonen seien aber dazu angehalten, einen kreativen Umgang mit der Hitze zu pflegen. «Das kann beispielsweise bedeuten, dass der Unterricht in den Werkkeller verlegt wird oder über Mittag eine Wasserschlacht veranstaltet wird, um Abkühlung zu ermöglichen.»

Eine gesamtschweizerische Regelung gibt es laut Gertsch aber nicht.

Dass die rechtliche Auslegung schwierig ist, zeigt das Beispiel der Primarschule Tömlimatt in Kappelen am Albis ZH. Am Mittwochmorgen machte die Primarschule Schlagzeilen, weil sie in einem Schreiben an die Eltern für Donnerstagnachmittag Hitzefrei angekündigt hatte. Nach Rücksprache mit dem Volksschulamt musste die Schulleitung den Entscheid jedoch wieder revidieren. Der Unterricht findet statt.

Darum geben Arbeitgeber nicht Hitzefrei

Ähnlich schwierig ist der Umgang mit der Hitze im Büro oder im Betrieb.

Mit steigender Hitze schwindet die Leistungsfähigkeit, das ist wohlbekannt. So steht auch in der Wegleitung zur Verordnung 3 zum Schweizer Arbeitsgesetz, dass «bei grosser Sommerhitze und Innentemperaturen um 30 Grad mit einer Leistungseinbusse von zehn Prozent oder mehr zu rechnen» ist.

Auf hitzebedingte Freizeit haben Arbeitnehmende von Gesetzes wegen trotzdem kein Anrecht. Und verbindliche Vorgaben, welche Massnahmen Arbeitgeber ergreifen müssen, gibt es wenig. Das Staatssekretariat für Wirtschaft, Seco, schreibt auf seiner Website: «Die Arbeitnehmenden sind vor übermässiger Hitze und Sonneneinwirkung zu schützen.»