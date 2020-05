«Wir müssen einen Draht zur CVP finden»: Der künftige Grünen-Präsident Glättli sucht eine wertkonservative Achse

Balthasar Glättli, der am 20. Juni neuer Präsident der Grünen werden soll, hat sich viel Zeit reserviert für das erste programmatische Interview. Es findet per Jitsi statt, einer Open-Source-Software für Videokonferenzen.

Es ist mutig, dass Sie das Präsidium der Grünen übernehmen wollen. Nach dem Erdrutschsieg bei den Wahlen 2019 können Sie ja nur verlieren.

Balthasar Glättli: Wäre es einfach, wäre es ja nicht spannend. Es ist eine Supermotivation für mich, auf diesem historisch einmaligen Erfolg aufzubauen.

Wie wollen Sie das Niveau halten – oder gar steigern?

Wir wurden stark von unten, aus den Sektionen und Kantonen heraus. Dort möchte ich weiterfahren. Es gibt noch immer Kantone, in denen wir Potenzial haben: Ich denke an Graubünden, aber auch die Inner- und Zentralschweiz.