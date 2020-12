«Wir brauchen strengere Massnahmen»: Auch in der Schweiz rückt der Lockdown näher

Deutschland macht dicht: Ab Mittwoch gilt in unserem nördlichen Nachbarland ein «harter Lockdown». Nicht nur in den Grenzkantonen hat man die Beschlüsse aufmerksam registriert. Denn pro hunderttausend Einwohnern liegen die Fallzahlen in der Schweiz fast doppelt so hoch wie in der Bundesrepublik. Dennoch hat sich Deutschland auf sehr viel strengere Massnahmen geeinigt, als die vom Bundesrat am Freitag präsentierten Schritte.

Im Frühjahr war das öffentliche Leben und die Wirtschaft beidseits der Grenzen ähnlich stark eingeschränkt und der Grenzübertritt nur in Ausnahmefällen möglich. Jetzt bleiben in Deutschland Fachgeschäfte, Dienstleistungsbetriebe und Gastronomie geschlossen, während man in den meisten Grenzkantonen zumindest bis 19 Uhr auswärts essen gehen und mehr als nur Lebensmittel und andere lebensnotwendige Güter einkaufen kann.