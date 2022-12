Winterzauber Der erste Schnee ist da! So schön erwacht der Aargau am Freitagmorgen Am Freitagmorgen sind viele Landesteile mit dem ersten Schneefall bis in die Niederungen erwacht. Auch im Kanton Aargau ist die weisse Pracht angekommen, wie die Bilder unserer Leserreporter und Webcams zeigen.

11 Bilder 11 Bilder Weiss gezuckertes Aarau: So erwacht die Kantonshauptstadt am Freitagmorgen. Swisswebcams

Der erste Schnee in tiefen Lagen ist da. Wie die Meteorologen in den letzten Tagen vorausgesagt, ist das Schweizer Mittelland in der Nacht auf Freitag von Westen her mit einer feinen, weissen Schicht überzuckert worden. Im Kanton Aargau ist es in Kaiseraugst, Bottenwil und Brittnau zu drei schneebedingten Unfällen gekommen. Dabei seien Verkehrsteilnehmer von der Strasse abgekommen und es habe Blechschaden gegeben. Verletzt wurde aber gemäss Mediensprecher Bernhard Graser niemand.

Der 24-Stunden-Rückblick der Webcam auf dem Flugplatz Birrfeld zeigt, wie am Donnerstag noch spätherbstliche Sonne herrschte - und am Freitagmorgen die Landschaft weiss überzogen ist.

Auch im Aargau ist am Freitagmorgen Winterzauber angesagt. Die schönsten Bilder unserer Leserreporter und regionalen Webcams sehen Sie in der Bildergalerie oben. (luk)