Mit nur kurzen Unterbrüchen schwitzt die Schweiz seit Juni. Auch am Sonntag stieg das Thermometer auf über 30 Grad an.

Am Nachmittag zogen dann aber erste Wolken auf. In der Nacht auf Montag sorgten Gewitter für eine Abkühlung. Alleine über Deutschland und Frankreich entluden sich 100'000 Blitze. In der Schweiz waren es immerhin 7500, wie MeteoNews auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schreibt.