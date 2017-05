Es war das grosse bundesrätliche Versprechen während der Parlamentsdebatte und im darauffolgenden Abstimmungskampf: Die Aufsicht über den Nachrichtendienst (NDB) werde unabhängig und derart gut dotiert sein, dass dieser seine neuen, umfassenden Überwachungskompetenzen gar nicht werde missbrauchen können. Zwei Drittel der Stimmbürger schenkten der Regierung Glauben und votierten am 25. September 2016 für das neue Nachrichtendienstgesetz. Dieses erlaubt es dem NDB künftig unter anderem, Telefongespräche abzuhören, Privaträume zu verwanzen und in Computer einzudringen.

Beim Aufbau der Aufsichtsbehörde liess sich der Bundesrat dann aber enorm viel Zeit. Statt wie angekündigt noch im Jahr 2016 ernannte er deren Leiter erst gestern: Mit Thomas Fritschi entschied er sich für einen externen Bewerber. Der 47-jährige Aargauer, der seit 2010 das Amt für Justizvollzug des Kantons Solothurn führt, steht nun gehörig unter Zeitdruck. Am 1. August tritt er sein Amt an, beim Inkrafttreten des Gesetzes einen Monat später soll seine Behörde funktionsfähig sein. Und das, obwohl Fritschi noch nicht mal weiss, wie viele Mitarbeiter er haben wird. Über das Budget der Behörde wird das Parlament zu einem späteren Zeitpunkt befinden.

Parmelins Wunschkandidat

Nicht nur der Zeitplan, auch die Art der Auswahl Fritschis sorgt für Kritik. «Unabhängig wäre die Aufsicht, wenn sie nicht vom Bundesrat auf Antrag des VBS, sondern von der Bundesversammlung gewählt würde», sagt Rainer Schweizer, emeritierter Staatsrechtsprofessor der Universität St. Gallen. «Da dies nicht der Fall ist, dürfte Verteidigungsminister Guy Parmelin seinen Wunschkandidaten erhalten haben, denn bei Personalgeschäften akzeptiert der Bundesrat in aller Regel die Anträge einer Kollegin oder eines Kollegen.» Gemäss SVP-Magistrat Parmelin hat sich Fritschi in einem anspruchsvollen Bewerbungsprozess gegen fünf Konkurrenten und zwei Konkurrentinnen durchgesetzt.

Die administrative Anbindung der Aufsichtsbehörde ans VBS kritisiert Markus Schefer, Staatsrechtler der Uni Basel. «Ich hätte mir eine grössere institutionelle Unabhängigkeit der neuen Aufsicht von der Verwaltung gewünscht», sagt er. Letztlich aber werde entscheidend sein, wie unabhängig sich Fritschi und sein Team gebärden würden. «Sind sie mutig und beweisen Durchschlagskraft, können sie den Nachrichtendienst wirksam überwachen.»

Sein Kollege Schweizer ist skeptischer: «Die sogenannt unabhängige Aufsichtsbehörde darf sich weder ans Parlament noch an die Öffentlichkeit wenden, sondern nur intern im VBS Empfehlungen aussprechen, abgesehen von gewissen Aussagen, die sie in ihrem Jahresbericht macht», moniert er. «Das ist problematisch, weil es praktisch keine gerichtliche Kontrolle gibt und vor allem weil kritische Fälle auch öffentlich diskutiert werden müssen.»

Vergangenheit im VBS

Fritschi selbst hat «keine Bedenken» betreffend seiner Unabhängigkeit. Auch seine Vergangenheit im Rechtsdienst des VBS-Generalstabs (1998 bis 2001) sowie bei der Bundeskriminalpolizei (2002 bis 2010) erachtet er nicht als heikel. «Vielmehr befähigt sie mich für diese Stelle».

Während sich die grossen Parteien gestern mit Äusserungen zu Fritschis Ernennung zurückhielten, kritisierte die Piratenpartei sie in einem Communiqué mit markigen Worten: «Ein Nachrichtenoffizier und Polizist ist für diese Aufgabe ungeeignet und gefährdet die ohnehin prekäre Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde.» Vorschusslorbeeren erhält der Gekürte hingegen von seinem aktuellen Arbeitgeber. «Fritschi ist integer und ein hervorragender Organisator», sagt der Solothurner SP-Regierungsrat Peter Gomm. Als Führungspersönlichkeit habe er insbesondere wiederholt ein gutes Gespür für heikle politische Fragen bewiesen.