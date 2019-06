Wüstenstaub trübt den blauen Himmel am Horizont. Aus dem Abluftschacht der Kantine dringt Frittierölgeruch. Meteorologe Jan Eitel steht im hellgrauen Polo-Shirt auf dem Dach des Fernsehhochhauses Leutschenbach. Ein Kameramann hält auf ihn. Jetzt live. «Schöne guete Obe, herzlich willkomme bi Meteo, es isch wiider extrem heiss gsi», sagt er auf Baseldeutsch. Aus den Wohnzimmern der Nation verfolgen die Menschen, wie er die Höchsttemperaturen präsentiert: 36,8 Grad in Sitten. Jan Eitel und seine vierzehn Kolleginnen und Kollegen versorgen Radio, Fernsehen und die Internetkanäle von SRF in fünf Schichten mit dem Wetterbericht.

Ein Stunde vorher im Studio von Meteonews, der privaten Konkurrenz von SRF Meteo. Es befindet sich nur 500 Meter entfernt in einem Bürogebäude im dritten Stock. Bildschirme und Kameras funktionieren nun wieder. Am Nachmittag hatte ein Stromausfall sie ausgeknipst. Zu viele Klimaanlagen hingen an der gleichen Sicherung. Wettermoderatorin Cindy Amherd stellt sich im pinken Sommerkleid vor die grüne Wand. Die roten Nike-Air-Turnschuhe wird man später auf der Aufnahme nicht sehen. Sie drückt auf die Fernbedienung. Die Aufnahme läuft automatisch, einen Kameramann gibt es nicht. In atemberaubendem Tempo sagt sie auf Walliserdeutsch: «Das isch ihre churz, knackig wie au heiss Gruess us de Wetterchuchi» und präsentiert die Höchsttemperaturen. Meteonews hat 37 Grad in Bern-Belpmoos gemessen. Kurze darauf geht das Video versehen mit etwas Werbung auf Schweizer Newsportalen live.

Das Team von Meteonews rund um den Geschäftsführer Peter Wick versorgt verschieden Portale mit Videos und liefert Wetterberichte für Smartphone-Apps wie «Landi» und die meisten Tageszeitungen in der Schweiz. So auch für CH Media, zu dem auch dieses Portal gehört. Quotenbringer Wetter Es gibt nichts, was die Menschen so sehr interessiert wie das Wetter. Meteo ist das ganze Jahr über die meistgesehene tägliche Sendung des Schweizer Fernsehens. Und in den Zeitungen und Newsportalen interessieren in dieser Woche die Hitzewelle besonders. Während das Land in Büros und auf Baustellen schwitzte, lieferten sich die verschiedenen Wetterdienste einen Kampf um Aufmerksamkeit. Das war nicht immer so. Ende des 19. Jahrhunderts wehrten sich Meteorologen gegen Wetterberichte in Zeitungen. Sie kritisierten tägliche Prognosen als unwissenschaftlich. Doch die Bauern wollten wissen, wann der Regen kommt. Mehr als 100 Jahre lang blieb die Wetterprognose ein staubtrockenes Geschäft. Und als in den USA bereits Wettermoderatorinnen in aufwändigen Shows die Aussichten präsentierten, las in der Schweiz der Nachrichtensprecher am Ende der Tagesschau die Prognose vor. Erst in den 1990er Jahren wurde bei SRF das Wetter aus der Tagesschau ausgegliedert und ein eigenes Format. Wetterberichte neben der Startbahn Als Roland Mühlebach in gestreiftem Kurzarmhemd und mit fassungsloser Brille am Mittwoch um 6 Uhr in der Prognose- und Flugwetterzentrale von Meteo Schweiz seinen Dienst antrat, leuchteten die Temperaturangaben auf der Karte hellgelb. Jetzt färben sie sich orange, rot und pink. Meteo Schweiz alias Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie ist die staatliche Variante der Wetterdienste. In der Zentrale am Flughafen Zürich, wenige Meter von den Start- und Landepisten entfernt, gibt es keine Studios. Mit dem Fernsehen haben die Meteorologinnen und Meteorologen von Meteo Schweiz nichts zu tun, auch wenn immer wieder SRF-Zuschauer anrufen, um sich zu beschweren. Der Standort am Flughafen ist nicht zufällig gewählt. Das Flugwetter ist eine der wichtigsten Aufgaben von Meteo Schweiz. Für die Piloten gibt es eine Ecke mit Bildschirmen, auf denen sie sich über Flugbedingungen informieren können. Einmal kommt ein Pilot herein und fragt nach der Temperaturentwicklung. Ist es heiss, können Flugzeuge weniger Fracht laden: zu wenig Auftrieb beim Start.