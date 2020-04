Wie raus aus dem Lockdown? In der «Arena» sitzen alle auf den Mund – ausser SVP-Friedli

Zum sechsten Mal in Folge findet die SRF-Arena zum Thema Corona statt. Zum vierten Mal in Folge ohne Publikum. Moderator Sandro Brotz findet das schon etwas seltsam und fragt seine Studiogäste zu Beginn der Sendung, wie es denn ihnen so geht zu Hause in der Isolation.

«Ich bin ja grundsätzlich ein geduldiger Mensch», sagt SVP-Nationalrätin Esther Friedli. Aber langsam falle sogar ihr die Decke auf den Kopf. Sich daran zu halten, zu Hause zu bleiben, werde immer schwieriger. Vor allem auch für sie als Unternehmerin. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Toni Brunner führt Friedli ein Restaurant in St. Gallen. «Darum sollten wir jetzt diskutieren, auf was wir uns einstellen müssen», so ihre Forderung. Es brauche eine Perspektive, wie und vor allem wann der Lockdown runter- und die Wirtschaft wieder hochgefahren werde.

Natürlich hat Friedli konkrete Vorstellungen davon, wie diese Perspektive aussehen soll. Wie ihre Partei-Kollegen dies in den vergangenen Tagen bereits kundgetan hatten, findet sie, dass nach dem 19. April, dem vorläufigen Ende der bundesrätlichen Massnahmen, die Wirtschaft wieder in die Gänge kommen soll. Wo es möglich sei, sollten die Läden wieder geöffnet werden, allenfalls mit Maskenpflicht. Besonders gefährdete Personen sollen sich weiterhin isolieren.