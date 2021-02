Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) publiziert jeweils am Mittag eine Reihe von Zahlen zur Situation in der Schweiz. Diese Zahlen trägt das BAG am Morgen zusammen und sie stellen die beim BAG in den vergangenen 24 Stunden eingegangenen Meldungen dar. Allerdings treffen Meldungen oft verzögert beim BAG ein, so dass erst nach ein paar Tage die tatsächlichen Fall-, Hospitalisierungs- und Todesfallzahlen bekannt sind.

In der Tabelle «Die aktuellsten Zahlen» werden dennoch diese 24-Stunden-Angaben aufgeführt. Auch der Wochenvergleich («Tages-Durchschnitt vergangene 7 Tage») basiert auf diesen Meldungen: Wir vergleichen also die vor einer Woche total bekannten Ansteckungen, Hospitalisierungen und Todesfälle mit den heute bekannt gegebenen. Damit vergleichen wir die Zahlen, die am jeweiligen Tag am aktuellsten waren und sind. Wir lassen aber ausser acht, dass die Meldungen sich auf verschiedene Tage beziehen können.

Diese täglichen Fallzahlen werden dagegen in den weiteren Tabellen herangezogen. Sie geben die eigentliche Entwicklung der Epidemie wider, jedoch mit Verzögerung.

Die Kantone veröffentlichen auch ihre eigenen Zahlen – in der Regel vor dem BAG. Eine Gruppe um das Statistische Amt des Kantons Zürich sammelt diese Daten und veröffentlicht sie. Wir nutzen diese Datenquelle, um die Situation in den Kantonen darzustellen («Der Stand in den Kantonen», «Wie viele Menschen mit Covid-19 in Spitälern liegen»). Zahlen zu Regionen oder Gemeinden liegen nur aus wenigen Kantonen vor.