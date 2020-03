Wie entwickeln sich die kantonalen und nationalen Zahlen? +++ Flacht die Kurve ab? +++ Was ist noch erlaubt?

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert. Fehlt Ihnen eine Information? Stimmt etwas nicht? Haben Sie eine Frage? Melden Sie sich bei uns: community@chmedia.ch

Total Todesfälle in der Schweiz

Die Hälfte der Todesopfer in der Schweiz war 85 Jahre alt oder älter, wie das Bundesamt für Gesundheit mitteilte. Der Stand in den Kantonen (Klicken sie auf einen Kanton, um mehr Details zu erfahren)

Flacht die Kurve ab? Damit die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden kann, gelten seit dem 17. März strenge Restriktionen für das öffentliche Leben. Ob diese Massnahmen wirken, sollte sich an den Fallzahlen in den Kantonen ablesen lassen. Sie sollten sich stabilisieren, also horizontal weiterbewegen. Fallzahlen pro 100'000 Einwohner in den Kantonen (fahren Sie über die Linien, um zu erfahren, um welchen Kanton es sich handelt)

Bemerkungen zu den Zahlen Die Zahl der positiven Tests auf das Coronavirus sind aus mehreren Gründe irreführend und nicht aktuell: Es werden schon seit längerem nicht mehr alle Verdachtsfälle getestet. Zudem dauert es eine Weile, bis das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Meldungen der Labors erhält und sie erfassen kann. Schliesslich zeigen die Fallzahlen die Realität auch nur mit Verzögerung, denn das Virus ist erst nach mehreren Tagen im Körper nachweisbar. Das BAG publiziert einmal täglich die Gesamtzahl der positiven Fälle in der Schweiz, für die Kantone gibt es die Fallzahl pro 100'000 Einwohner bekannt. Diese zeigt, wie stark jeder Kanton betroffen ist. Mehrere Kantone veröffentlichen weiterhin ihre genauen Zahlen. Zudem hat eine Gruppe um das Statistische Amt des Kantons Zürich eine eigene Sammlung dieser Daten gestartet. Zahlen zu Regionen oder Gemeinden liegen nicht vor.

Die Schweiz im internationalen Vergleich Mittlerweile sind positive Fälle in über 184 Ländern bekannt geworden. In Italien sind mehr Menschen gestorben als in China, wo sich das Virus zuerst ausbreitete. Die Schweiz zählt pro Kopf die zweitmeisten positiven Fälle.

Wie sich das Virus weltweit verbreitet hat

Die aktuellsten Empfehlungen der Behörden Das Bundesamt für Gesundheit fordert auf: Unnötige Kontakte vermeiden

Abstand halten – zum Beispiel ältere Menschen durch genügend Abstand schützen, beim Anstehen Abstand halten, bei Sitzungen Abstand halten.



– zum Beispiel ältere Menschen durch genügend Abstand schützen, beim Anstehen Abstand halten, bei Sitzungen Abstand halten. Gründlich Hände waschen

Hände schütteln vermeiden

In Papiertaschentuch oder Armbeuge husten und niesen

Bei Fieber und Husten zu Hause bleiben

Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation Die Infoline des Bundes zum Corona-Virus +41 58 463 00 00 Was verboten ist und was erlaubt ist Der Bundesrat hat am 16. März eine «ausserordentliche Lage» ausgerufen. Das bedeutet, dass der Bundesrat nun Beschlüsse ohne Zustimmung von Parlament und Kantonen erlassen kann. Das hat er auch getan, indem er den Unterricht an den Schulen aussetzte, Läden und Restaurants bis zum 19. April schloss, Grenzkontrollen einführte und Teile der Armee aufbot. Die Kantone haben ergänzende Regeln erlassen. Was hat geschlossen?

Alle Läden, Märkte, Restaurants, Bars sowie Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe wie Museen, Bibliotheken, Kinos, Konzert- und Theaterhäuser, Sportzentren, Schwimmbäder und Skigebiete sind geschlossen. Ebenso sind Betriebe zu, in denen das Abstand halten nicht eingehalten werden kann, wie Coiffeursalons oder Kosmetikstudios. Was bleibt offen? Lebensmittelläden, Take-Aways, Betriebskantinen, Lieferdienste für Mahlzeiten und Apotheken, Drogerien, ebenso Tankstellen, Bahnhöfe, Banken, Poststellen, Hotels, die öffentliche Verwaltung und soziale Einrichtungen. Spitäler, Kliniken und Arztpraxen bleiben geöffnet, müssen aber auf nicht dringende Eingriffe und Therapien verzichten. Offen sind auch Kindertagesstätte. Die Behörden empfehlen aber, dass Eltern ihre Kinder nach Möglichkeit zuhause betreuen. Darf ich jetzt noch aus dem Haus gehen? Für alle anderen gilt die Botschaft: Wer nicht raus muss, soll das auch nicht tun. Ganz besonders angesprochen sind Kranke und Personen ab 65 Jahren sowie Menschen, die insbesondere folgende Erkrankungen aufweisen: Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Atemwegserkrankungen, Krebs sowie Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen. Uri hatte vorübergehend ein Ausgehverbot für Menschen ab 65 Jahren verhängt. Weil der Bund diese Massnahme als unzulässig wertete, zog der Kanton sie zurück. Dürfen meine Kinder noch auf dem Spielplatz spielen? Weil Kinder nicht als Treiber des Corona-Virus gelten, dürfen sie weiterhin miteinander spielen. Anders als in einigen Nachbarländern sind unsere Spielplätze deshalb geöffnet. Wichtig ist aber, dass die Eltern zueinander Abstand halten. Zudem müssen sich Eltern oder andere Personen, die zu Kindern engen Kontakt pflegen, bewusst sein, dass sie Träger der Viren sein könnten. Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt, dass nicht mehr als fünf Kinder zusammenspielen sollen. Welche Aktivitäten sind draussen noch erlaubt? Ob Spazieren, Wandern, Velofahren oder Joggen: Sie dürfen noch immer an die frische Luft. Doch tun Sie dies alleine. Als Ausnahme gelten lediglich Mitbewohner, Partner sowie die Familie, mit der man sowieso zusammen lebt. Wenn man per Zufall den Nachbar sieht, kann man sich begrüssen und einen kurzen Schwatz halten. Doch es gilt die Devise: Halten Sie jederzeit Abstand von zwei Metern. Und: Menschenansammlungen von mehr als fünf Personen sind ab dem 21. März verboten. Es droht eine Ordnungsbusse. Wie ist es mit Tennis und Fussball? Derzeit ist jede Partner- und Teamsportart verboten. Das gilt nicht nur für Ballsportarten wie Fussball, Unihockey oder Volleyball, sondern auch für Tennis oder Badminton. Selbst das Frisbee-Werfen sollte derzeit nicht gemacht werden, da sich die Viren auch so übertragen lassen. Die einzige Ausnahme ist auch hier: Wenn man den Sport mit Personen betreibt, mit denen man sowieso schon zusammen wohnt. Sind private Nachtessen noch erlaubt? Verboten sind private Nachtessen in den eigenen vier Wänden nicht. Doch es wird dringend davon abgeraten. Während eines Essens kann der Abstand von zwei Metern kaum eingehalten werden. Auch innerhalb der Familien gilt, dass unnötige Besuche nicht getätigt werden sollen. Darf ich draussen Freunde treffen? Selbst wenn man sich an der frischen Luft trifft und sich stets an die vom BAG vorgegebenen Verhaltensregeln hält, ist dies nicht empfehlenswert. Verboten sind ab dem 21. März Menschenansammlungen mit mehr als fünf Personen. Es droht eine Busse. Städte haben Plätze und Flaniermeilen gesperrt, so beispielsweise Zürich. Weil sich Leute dort nicht an die Distanzregeln gehalten haben, sind beispielsweise die Seeuferanlagen inklusive Utoquai gesperrt. Auswärtige werden aufgefordert, nicht in die Grossstadt zu kommen.

Warum ist es so wichtig, dass ich mich, auch wenn ich nicht zur Risikogruppe gehöre, an die Massnahmen halte?

Es geht darum, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, damit die medizinischen Einrichtungen nicht überlastet werden. Nur so kann eine gesundheitliche Versorgung der gesamten Bevölkerung auch im Notfall gewährleistet bleiben. Die Spitäler sind bereits am Anschlag, besonders im Tessin. Nur so kann eine Katastrophe wie in Italien noch verhindert werden. Fahren jetzt noch Züge?

Seit dem 19. März gilt ein Spezialfahrplan mit stark reduziertem Angebot. Die Fernverkehrszüge fahren generell im Stunden- statt Halbstundentakt, grenzüberschreitender Verkehr wird stark eingeschränkt. Die Transportunternehmen bitten Reisende, sich frühzeitig über den Fahrplan zu informieren. Die SBB berichten von einem Nachfragerückgang von bis zu 80 Prozent. Das GA kann übrigens hinterlegt werden.

Weshalb bleiben Kitas im Gegensatz zu Schulen offen?

Das Corona-Virus werde in erster Linie von Erwachsenen übertragen, betonte BAG-Vertreter Daniel Koch. Im Gegensatz zur obligatorischen Schule sei es den Eltern im Falle der Kitas grundsätzlich möglich, ihr Kind freiwillig zuhause zu behalten. Für jene Kinder im schulpflichtigen Alter, bei denen die Eltern keine andere Betreuungsmöglichkeit organisieren können, müssen Kantone ein Betreuungsangebot zur Verfügung zu stellen. Drohen Lieferengpässe bei Masken und Lebensmitteln?

Bundesrat und Schweizer Detailhändler betonen: Es drohen keinerlei Lieferengpässe bei Gütern des täglichen Bedarfs. Auch in der Schweiz spitzt sich aber die Versorgungslage mit Schutzmaterial wie Gesichtsmasken und Handschuhen zu. Der Bund versucht, auf der ganzen Welt so viel wie möglich zusammenzukaufen - wie andere Länder auch. Eine vorübergehende Blockade von Gütern in der EU konnte am Freitag gelöst werden. Wo und weshalb hilft die Armee?

Die Armee wird für sanitätsdienstliche Leistungen aufgeboten: Pflege, Patientenüberwachung, Transporte, Spital-Logistik. Die Armee wird zudem etwa beim Aufbau von improvisierter Infrastruktur helfen. Und zur Entlastung der Kantonspolizeikorps (Botschaftsschutz) und dem Grenzwachtkorps (Bewachung Grenzen und Flughäfen) einspringen. Im Einsatz stehen auch Zivilschutz und Zivildienst. Was ist mit den Schweizern im Ausland?

Der Bundesrat fordert alle Schweizerinnen und Schweizer, die sich derzeit noch im Ausland befinden, zur Rückreise in die Schweiz auf. Wer sich im Ausland befindet, soll sich auf der Travel Admin App registrieren. Macht die Schweiz nun die Grenzen dicht? Ja, mit wenigen Ausnahmen. Seit dem 17. März kontrolliert das Grenzwachtkorps die Aussengrenzen zu Deutschland, Frankreich und Österreich. Neu führen die Grenzwächter an den Übergängen zu allen grossen Nachbarländern Kontrollen durch. Einreisen dürfen nur noch Schweizer Bürger oder Menschen mit einer gültigen Aufenthaltsbewilligung.