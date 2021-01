Wie die Bergler trotz Corona ihre Gelassenheit zeigen: «Ich muss mich ja nicht in den Shuttlebus quetschen»

Ein Prachtstag im Skigebiet Flims-Laax-Falera. Vor den Skiliften reihen sich die Schneesportler genau so brav in die Reihe, wie die Geländewagen mit Schwyzer, Zuger und Zürcher Nummernschild in der Hauptstrasse.

Graubünden liess die Bahnen laufen, trotz täglich über 4000 Corona-Ansteckungen in der Schweiz und Appellen aus den Spitälern im Unterland. Die Gäste freut es, sie verbringen ein paar unbeschwerte Tage im Schnee. Kapazitätsbeschränkungen an den Liften und Aufpasser an der Talstation nehmen ihnen die Furcht vor dem Virus. Zudem konnte man lange nicht in die Beizen und musste sich draussen verpflegen.

Die Sicht der Unterländer, wurde schon beschrieben. Doch wie geht es dem Berglern? Dem Personal, das unten im Tal arbeitet, während alle auf der Piste sind und den Einheimischen, die in den Feriendestinationen zuhause sind. Eine Coiffeuse, ein Ladenbesitzer, eine Volgverkäuferin, ein Bäckerbote und eine pensionierte Wirtin erzählen.

Die Coiffeuse von der Talstation

Ein Schild wirbt unten an der Crap-Sogn-Gion-Bahn in Laax um Kunden: «Verwöhnpflege für Ihre Hände» gibt es beim Coiffeur Gauch. Tracey Verboom fegt im Laden gerade die Haare der letzten Kundin weg. Die meisten wollen nicht die Hände, sondern die Haare schön. «Es läuft sehr gut», sagt die 30-Jährige durch die Maske, auf der ein breites Lachen aufgezeichnet ist. «Wir haben voll».

Verboom hat zwei Jobs. Sie arbeitet auch noch als Flight Attendant. In der Luft gibt es im Moment weniger zu tun als auch schon. Umso froher ist sie über den Job in den Bergen. Sie fühlt sich sicher vor dem Virus dank der Maske und weil der Salon an der Talstation genügend Platz zum Abstandhalten bietet.