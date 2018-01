Der Altersaufbau der Bevölkerung hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts massiv verändert. Der Anteil der Jugendlichen (unter 20 Jahren) halbierte sich in 115 Jahren, er sank von 40,7 (1900) auf 20,1 Prozent (2015). Hingegen stieg die Zahl der über 64-Jährigen von 5,8 auf 18,0 Prozent. Und da in den nächsten Jahren hunderttausende Babyboomer in Rente gehen werden, wird sich der Anteil der über 65-Jährigen bis 2045 auf 26 Prozent erhöhen.

Mit ein Grund ist die längere Lebenserwartung, die sich in der Bevölkerungsstatistik abzeichnet und noch weiter ansteigen wird. So wuchs der Anteil der Betagten (80-jährig und mehr) von 0,5 auf 5 Prozent. Jede zwanzigste Person, die in der Schweiz lebt, ist älter als 80. Gemäss Berechnungen des Bundesamts für Statistik könnte bis 2045 jede zehnte Person in der Schweiz über 80 sein.