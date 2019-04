Die Sendung begann sogleich mit einem Kreuzverhör des Bundespräsidenten Ueli Maurer durch Moderator Jonas Projer. Maurer gab nun endlich die Antwort auf die Frage, die Projers Kollege Reto Lipp bereits am Montag im «SRF ECO» stellen wollte: Ist das ganze nicht alter Wein in neuen Flaschen?

Sowohl die Steuer- als auch die AHV-Reform war an sich komplex. Nun haben sich National- und Ständerat entschlossen, diese beiden Pakete zu verknüpfen. Das Ergebnis ist ein neues Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung, kurz STAF. Der Zuschauer durfte sich also bereits vor der Sendung auf einen wilden Ritt durch die tiefsten politischen Gräben gefasst machen.

Nun rückt Tobias Vögeli, Co-Präsident der jungen Grünliberalen Schweiz, ins Visier von Badran und Rytz. Denn dieser kreidet den Parlamentariern an, dass sie es nicht fertig brachten, in 20 Jahren eine Reform durchzubringen. Seine Nachbarin Rytz wehrt sich nun zusammen mit Badran gegen den Grünliberalen: «Wir haben es versucht!»

Erst im zweiten Teil der Sendung, in dem die AHV-Reform thematisiert wird, finden Rytz und Badran wieder zu einander. Projer und sein Team wissen mittlerweile schon gar nicht mehr, welcher Fraktion sie nun die Gesprächsminuten zuordnen sollen, damit am Schluss Pro und Contra gleich auf sind.

So wechseln die Allianzen durch die ganze Sendung hindurch derart schnell, dass man meinen könnte, man stecke schon Mitten in der 8. Staffel von Game of Thrones und nicht in der Arena. Nur mit der Meinung des libertären Silvan Amberg von der Unabhängigkeitspartei Schweiz kann keiner der übrigen Gäste etwas anfangen.

Die frustrierten Parlamentarier

Hängen bleibt nach der Sendung besonders der Frust von Jacqueline Badran und Ueli Maurer. Während der ganzen Sendung müssen sich die beiden Verfechter des STAF immer wieder an die Köpfe fassen und ihren Unmut äussert besonders Badran gerne mit deutlich hörbaren Seufzern.

Es ist Ausdruck der allgemeinen Verdrossenheit der Parlamentarier dieser Legislatur, weil in den letzten vier Jahren besonders viele geplante Reformen scheiterten. Maurer meinte zu Beginn der Sendung noch, dass sich mit dem STAF wenigstens zwei der wichtigsten Reformen doch noch durchführen liessen und muss dafür sogar bei Projer um Hilfe ersuchen.