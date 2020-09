Widerstand gegen geplante Menschenkette von Coronaskeptikern am Bodensee wächst

(rms/meg/rwa) Am kommenden Wochenende wollte eine Organisation namens «Querdenker» eine «Friedenskette» rund um den Bodensee und im unteren Rheintal organisieren – parallel zur nächsten grossen Corona-Demo in Berlin. Sie verbreitet Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit der Pandemie.

Doch das Schweizer Team des Organisationskomitees warf vor einer Woche den Bettel hin: In den drei Wochen Planungsphase sei es dem OK Deutschland nicht gelungen, ein Logo zu entwickeln und Werbematerial bereit zu stellen. Der angekündigte Megaevent habe sich immer mehr zur «unrealisierbaren Luftblase» entwickelt. Deshalb soll die Menschenkette nun am Wochenende bloss auf der deutschen und der österreichischen Seeseite organisiert werden.