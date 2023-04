Wohl wegen des starken Windes: Baugerüst in Kriens eingestürzt - auch am Samstag weht es kräftig

In Kriens ist am Freitag während der Mittagspause plötzlich ein Baugerüst eingestürzt. Verletzt wurde niemand. Laut der Luzerner Polizei ist die Unglücksursache noch unklar, zum Zeitpunkt des Einsturzes habe es jedoch stark gewindet. Auch am Samstag gibt es wieder Böen, allerdings weniger stark als am Freitag, wie Meteo Schweiz mitteilt. (has)