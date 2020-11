Westschweizer Kantone öffnen koordiniert: Restaurants gehen am 10. Dezember auf

(wap) Die Kantone Genf, Waadt, Freiburg, Neuenburg und Jura haben sich bei der Lockerung der Coronaschutzmassnahmen auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt. Die Bars und Restaurants, die derzeit in allen genannten Kantonen geschlossen sind, sollen am 10. Dezember wieder geöffnet werden. Damit reagierten die Kantone auf sinkende Fallzahlen, schreiben sie in einer gemeinsamen Mitteilung. Der Termin gebe den Restaurantbetreibern auch genügend Zeit, sich auf die Wiedereröffnung vorzubereiten.

Die Lokale müssten mindestens die Vorgaben des Bundes einhalten, schreiben die Behörden weiter. Neben Maskenpflicht und Abstandsregeln gelte auch die Sperrstunde um 23 Uhr.

Nicht beteiligt an der Absprache hat sich der Kanton Wallis. Dieser hatte die Öffnung der Restaurants bereits am letzten Freitag auf den 13. Dezember angesetzt.